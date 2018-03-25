20:51, 25 Mart 2018 Pazar

TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine boyalÄ± saldÄ±rÄ±





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine 10-12 kiÅŸilik bir grup saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik bir grup, sabah saatlerinde TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine kÄ±rmÄ±zÄ± renkte boyalar atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri bÃ¶lgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu. BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan temizletildi.

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