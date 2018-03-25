GurbetÃ§ilerden FransÄ±z belediyeye FETÃ– tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸi (UETD) Seine Saint-Denis Åžubesi, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi (DÄ°TÄ°B) Montfermeil DerneÄŸi ve TÃ¼rk Federasyon DerneÄŸi, FETÃ–'ye destek verdiÄŸi iÃ§in Clichy-Sous-Bois belediyesini kÄ±nayan ortak bildiri hazÄ±rladÄ±.
UETD Seine-Saint-Denis Åžubesi BaÅŸkanÄ± Mehmet KÃ¶k, Clichy-Sous-Bois Belediye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 20 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bildiriyi FransÄ±zca okudu.
Bildiride, UETD Seine Saint-Denis Åžubesi, DÄ°TÄ°B Montfermeil DerneÄŸi ve TÃ¼rk Federasyon DerneÄŸi olarak belediye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±klarÄ± ancak Belediye BaÅŸkanÄ± Olivier Klein'in burada Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ± engellediÄŸi vurgulandÄ±.
"Clichy-Sous-Bois belediyesi kendilerine ait salonu, Etude Plus adÄ±yla FETÃ– tarafÄ±ndan Fransa'da kurulmuÅŸ derneÄŸe kiraladÄ±. BugÃ¼n burada bu belediyeyi kÄ±namak iÃ§in bir araya geldik." ifadelerine yer verilen bildiride, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 15 Temmuz'da darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸu, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n cesaretiyle darbenin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu ve 259 kiÅŸinin ÅŸehit edilip, 2 bin 500 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Bildiride, "BugÃ¼n Etude Plus gibi derneklerin faaliyetlerine tepki gÃ¶stermek ve FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin devletin iÃ§ine nasÄ±l sÄ±zdÄ±klarÄ±nÄ± anlatmak iÃ§in de buradayÄ±z." denildi.
"BU DERNEKLER TÃœRKLERÄ°N SÃ–ZCÃœLERÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R"
FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin zeki ve baÅŸarÄ±lÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± genÃ§ yaÅŸtan itibaren Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ine kattÄ±klarÄ±nÄ±n ve bu genÃ§leri devletin Ã¶nemli kademelerine yerleÅŸtirerek onlardan faydalandÄ±klarÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi bildiride ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
"TÃ¼rk dernekleri olarak Clichy-Sous-Bois Belediye BaÅŸkanÄ± Klein'a bu konudaki endiÅŸelerimizi ve bunlara destek verilmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledik. FETÃ– tarafÄ±ndan Fransa'da kurulmuÅŸ bunun gibi dernekler Ã¼lkedeki TÃ¼rklerin sÃ¶zcÃ¼leri deÄŸildir. Ãœlkedeki ve Avrupa'daki TÃ¼rklerin imajÄ±nÄ± yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan bu yapÄ±larla mÃ¼cadele etmeye devam edeceÄŸiz."
FRANSIZ YETKÄ°LÄ°LERE Ã‡AÄžRI
KÃ¶k, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± oluÅŸumlarÄ±n, FransÄ±z belediyeleri ve yetkililerinden destek gÃ¶rdÃ¼kleri iÃ§in bu Ã¼lkedeki faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rebildiklerine dikkati Ã§ekerek, "FransÄ±z yetkililere Ã¼lkedeki FETÃ– Ã¼yelerine verdikleri desteÄŸi kesmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyorum." dedi.
Ãœlkedeki FETÃ– Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup kiÅŸilerin Fransa'daki TÃ¼rklerden destek alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen KÃ¶k, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan bu yapÄ±ya ait derneklerin Fransa'da etkilerinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
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