22:33, 25 Mart 2018 Pazar

'Mustaribin' gÃ¼Ã§lerinin 4 Filistinliyi kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi





Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin Ä°srail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, El Halil kentinin gÃ¼neyindeki Ez-Zahiriye kentinde bir dÃ¼kkana baskÄ±n dÃ¼zenleyen Mustaribine baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, araÃ§ ticareti yapan Filistinli 4 genci bilinmeyen bir yere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. GenÃ§lerin sÃ¶z konusu gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lma sebebi bilinmiyor. Ä°srail genellikle bu tÃ¼r operasyonlarla alÄ±konulan kiÅŸilerin gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan "aranan" kiÅŸiler olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor. MUSTARÄ°BÄ°N GÃœÃ‡LERÄ° NEDÄ°R? "Mustaribin" olarak isimlendirilen bu gÃ¼Ã§ler, ArapÃ§a konuÅŸuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin gÃ¼Ã§leri Filistin topraklarÄ±nda baÅŸta suikast ve kaÃ§Ä±rma olmak Ã¼zere yÃ¼zlerce operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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