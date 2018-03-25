ABD, Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Mansur'u 2016'da Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Washington Post Gazetesi'nde yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Molla Mansur'un 2016 bahar aylarÄ±nda sahte bir Pakistan kimliÄŸi ile Dubai'ye geldiÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸi belirtildi.
Gazete, Åžubat 2016'da Afganistan, ABD ve Taliban arasÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ olan diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tehlikeye atma riskinden dolayÄ± Mansur'un tutuklanmasÄ±nÄ±n ABD'li yetkililer arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olduÄŸunu iddia etti.
Molla Mansur'un Dubai'ye dÃ¼zenli seyahatlerde bulunduÄŸunu ABD'nin bildiÄŸini yazan gazete, bir kÄ±sÄ±m ABD yetkililerinin bu seyahatleri avantaja Ã§evirerek Mansur'un Taliban ile Afganlar arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde kullanÄ±labileceÄŸi Ã¶nerisini sunduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ã–te yandan gazete bazÄ± yetkililerin ise Mansur'un tutuklanÄ±p barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine zorlanmasÄ± teklifini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Washington Post'a gÃ¶re, bazÄ± Beyaz Saray yetkilileri yerel emirliklerin Taliban liderine bilgi verme riskine karÅŸÄ±lÄ±k sadece BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) federal hÃ¼kÃ¼metine Mansur'u tutuklatma talebinde bulunulmasÄ±nÄ± savunuyordu.
Buna karÅŸÄ± bazÄ±larÄ± ise doÄŸrudan ABD'nin Mansur'u tutuklamasÄ±ndan yanaydÄ±.
Habere gÃ¶re, Beyaz Saray'da tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken ABD istihbaratÄ±ndan Mansur'un Dubai'den planlanandan erken dÃ¶neceÄŸi bilgisi geldi.
DÃ¶nemin Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Susan Rice'Ä±n BAE Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini arayarak Mansur'un tutuklanmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini iddia eden gazete, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'nin Rice'a dÃ¶nerek Mansur'un bulunduÄŸu uÃ§aÄŸÄ±n havalanmÄ±ÅŸ olma ihtimalini sÃ¶ylediÄŸini yazdÄ±.
Rice'Ä±n uÃ§aÄŸÄ±n geri Ã§evrilmesi talebine ise BAE bÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bunun artÄ±k Ã§ok geÃ§ olduÄŸu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
BAE'NÄ°N ABD'YE Ä°HANET Ä°HTÄ°MALÄ°
Gazetede, "SonuÃ§ itibarÄ±yla bir dizi yanlÄ±ÅŸ hesaplama ve muhtemel bir ihanet Mansur'un BAE'de yakalanmadan Ã¶nce Ä°ran'a sonra da bir ABD insansÄ±z hava aracÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan Hellfire fÃ¼zesi ile yakÄ±lÄ±p kÃ¼l edildiÄŸi Pakistan'a gitmesine yol aÃ§tÄ±." ifadeleri yer aldÄ±.
BazÄ± yetkililerin eski BaÅŸkan Barack Obama yÃ¶netimi yetkilerinin tartÄ±ÅŸma sÃ¼recini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten gazete, bazÄ± yetkililerin de BAE'nin Mansur'un kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bilgisini uydurarak kaÃ§masÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸunu yazdÄ±.
Gazeteye konuÅŸan eski bir Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ± (CIA) ajanÄ± Bruce Reidel, "Onlar (BAE) iÃ§in olabilecek en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey Mansur'u Dubai'de yakalayÄ±p Amerikan askerlerini Ã¶ldÃ¼renler iÃ§in yardÄ±m toplamaya geldiÄŸini kamuoyuna aÃ§Ä±klamak olurdu." diyerek, BAE'nin Mansur'un kaÃ§masÄ±na yardÄ±m ettiÄŸini ima etti.
ABD ordusuna ait silahlÄ± bir insansÄ±z hava aracÄ±, 20 MayÄ±s 2016'da Molla Mansur'un aracÄ±nÄ± Pakistan'da tespit edip hava saldÄ±rÄ±sÄ± ile vurmuÅŸ, Mansur ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n, eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde 4'Ã¼ polis 52 kiÅŸi yaralandÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lerimiz konuÅŸlandÄ±." dedi.
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.
ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak ve yardÄ±m toplamak Ã¼zere Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin Ä°srail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), ABD'nin Ä°ncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±. Herne ve Amberg kentlerindeki iki caminin duvarlarÄ±na ise Ä±rkÃ§Ä± ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±larak saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti
Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerindeki memurlar, hÃ¼kÃ¼metin geciken maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶demesine karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steri dÃ¼zenledi