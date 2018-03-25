23:26, 25 Mart 2018 Pazar

ABD, Taliban lideri Mansur'u 2016'da elinden kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Mansur'u 2016'da Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Washington Post Gazetesi'nde yer alan haberde, ABD'li yetkililerin Molla Mansur'un 2016 bahar aylarÄ±nda sahte bir Pakistan kimliÄŸi ile Dubai'ye geldiÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸi belirtildi.

Gazete, Åžubat 2016'da Afganistan, ABD ve Taliban arasÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ olan diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tehlikeye atma riskinden dolayÄ± Mansur'un tutuklanmasÄ±nÄ±n ABD'li yetkililer arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olduÄŸunu iddia etti.

Molla Mansur'un Dubai'ye dÃ¼zenli seyahatlerde bulunduÄŸunu ABD'nin bildiÄŸini yazan gazete, bir kÄ±sÄ±m ABD yetkililerinin bu seyahatleri avantaja Ã§evirerek Mansur'un Taliban ile Afganlar arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde kullanÄ±labileceÄŸi Ã¶nerisini sunduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ã–te yandan gazete bazÄ± yetkililerin ise Mansur'un tutuklanÄ±p barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine zorlanmasÄ± teklifini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Washington Post'a gÃ¶re, bazÄ± Beyaz Saray yetkilileri yerel emirliklerin Taliban liderine bilgi verme riskine karÅŸÄ±lÄ±k sadece BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) federal hÃ¼kÃ¼metine Mansur'u tutuklatma talebinde bulunulmasÄ±nÄ± savunuyordu.

Buna karÅŸÄ± bazÄ±larÄ± ise doÄŸrudan ABD'nin Mansur'u tutuklamasÄ±ndan yanaydÄ±.

Habere gÃ¶re, Beyaz Saray'da tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken ABD istihbaratÄ±ndan Mansur'un Dubai'den planlanandan erken dÃ¶neceÄŸi bilgisi geldi.

DÃ¶nemin Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Susan Rice'Ä±n BAE Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini arayarak Mansur'un tutuklanmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini iddia eden gazete, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'nin Rice'a dÃ¶nerek Mansur'un bulunduÄŸu uÃ§aÄŸÄ±n havalanmÄ±ÅŸ olma ihtimalini sÃ¶ylediÄŸini yazdÄ±.

Rice'Ä±n uÃ§aÄŸÄ±n geri Ã§evrilmesi talebine ise BAE bÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bunun artÄ±k Ã§ok geÃ§ olduÄŸu karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BAE'NÄ°N ABD'YE Ä°HANET Ä°HTÄ°MALÄ°

Gazetede, "SonuÃ§ itibarÄ±yla bir dizi yanlÄ±ÅŸ hesaplama ve muhtemel bir ihanet Mansur'un BAE'de yakalanmadan Ã¶nce Ä°ran'a sonra da bir ABD insansÄ±z hava aracÄ±ndan fÄ±rlatÄ±lan Hellfire fÃ¼zesi ile yakÄ±lÄ±p kÃ¼l edildiÄŸi Pakistan'a gitmesine yol aÃ§tÄ±." ifadeleri yer aldÄ±.

BazÄ± yetkililerin eski BaÅŸkan Barack Obama yÃ¶netimi yetkilerinin tartÄ±ÅŸma sÃ¼recini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten gazete, bazÄ± yetkililerin de BAE'nin Mansur'un kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bilgisini uydurarak kaÃ§masÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸunu yazdÄ±.

Gazeteye konuÅŸan eski bir Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ± (CIA) ajanÄ± Bruce Reidel, "Onlar (BAE) iÃ§in olabilecek en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey Mansur'u Dubai'de yakalayÄ±p Amerikan askerlerini Ã¶ldÃ¼renler iÃ§in yardÄ±m toplamaya geldiÄŸini kamuoyuna aÃ§Ä±klamak olurdu." diyerek, BAE'nin Mansur'un kaÃ§masÄ±na yardÄ±m ettiÄŸini ima etti.

ABD ordusuna ait silahlÄ± bir insansÄ±z hava aracÄ±, 20 MayÄ±s 2016'da Molla Mansur'un aracÄ±nÄ± Pakistan'da tespit edip hava saldÄ±rÄ±sÄ± ile vurmuÅŸ, Mansur ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.