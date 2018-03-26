00:02, 26 Mart 2018 Pazartesi

Irak ordusu, PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi Sincar'da konuÅŸlandÄ±





Irak Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lerimiz konuÅŸlandÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ordusunun, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Musul'un Sincar ilÃ§esinde Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelere konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Yahya Resul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 15'inci Tugay'a baÄŸlÄ± birliklerin, Sincar ilÃ§esi ve Sinun kasabasÄ±na geÃ§ip aÄŸÄ±r silahlarla bÃ¶lgede konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Resul, ordu gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼n PKK'nÄ±n Sincar'dan Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelere konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK, 3 AÄŸustos 2014 tarihinde DEAÅž'Ä±n Sincar'daki Ezidilere saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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