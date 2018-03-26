01:12, 26 Mart 2018 Pazartesi

Puigdemont gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Katalonya karÄ±ÅŸtÄ±: 52 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katalan lider Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± protesto eden baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ± ile polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 4'Ã¼ polis, 48'i gÃ¶sterici toplam 52 kiÅŸi yaralandÄ±.

Karar, sonrasÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partiler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine on binlerce ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±, Katalonya'nÄ±n Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°spanya resmi haber ajansÄ± EFE'nin haberine gÃ¶re, Barselona'da Alman KonsolosluÄŸu ve yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki 2 ayrÄ± gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 56 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Barselona'daki gÃ¶sterilerden birinde, protestocular merkezi hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki Ã¶zerk yÃ¶netim binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Yolu kesen polis, hÃ¼kÃ¼met binasÄ±na gitmek isteyen ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara copla mÃ¼dahale etti.

Lleida'da gÃ¶stericiler, polis barikatÄ±nÄ± aÅŸarak Ã¶zerk yÃ¶netimin kentteki binasÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶stericiler, son anda polis tarafÄ±ndan durdurulabildi.

Puigdemont'un bir dÃ¶nem belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Girona'daki gÃ¶steriye ise yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi katÄ±lÄ±rken herhangi bir gerginlik yaÅŸanmadÄ±.

52 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI, 3 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Sallent ve Tarragona'da da yÃ¼zlerce kiÅŸi ÅŸehirlerarasÄ± yollarÄ± keserek uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸmasÄ±na neden oldu.

AyrÄ±ca Puigdemont ve diÄŸer Katalan liderler hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± alan YÃ¼ksek Mahkeme YargÄ±cÄ± Pablo Llarena'nÄ±n Katalonya'nÄ±n Das kasabasÄ±nda bulunan evinin yakÄ±nÄ±ndaki duvarlara "faÅŸist" ifadesi yazÄ±ldÄ±. Ä°spanya YÃ¼ksek YargÄ± Kurulu, olayÄ± kÄ±nayarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan harekete geÃ§mesini istedi.

Katalonya saÄŸlÄ±k yetkilileri, 4 polis ve 46 gÃ¶stericinin Barselona'da, 2 protestocunun da Lleida'daki olaylar sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AyrÄ±ca, polisin mÃ¼dahalesinde 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GREV Ã‡AÄžRISI YAPILDI

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Katalan Ulusal BirliÄŸi (ANC) BaÅŸkanÄ± Elisenda Paluzie, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya'nÄ±n "seÃ§ilmiÅŸ bir baÅŸkanÄ± tÃ¼m gerÃ§ekleri tahrif eden otoriter bir adalete teslim etmeyeceÄŸini umduÄŸunu" sÃ¶yledi.

AÅŸÄ±rÄ± solcu Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± Partisi (CUP) Ã¼yesi Carles Riera ise Katalonya'nÄ±n "durdurulmasÄ±nÄ±" isteyerek genel greve gidilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, pazar gÃ¼nÃ¼ Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Kiel yakÄ±nlarÄ±nda NeumÃ¼nster kentindeki cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

1 Ekim'de yapÄ±lan yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu ile 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ±ndaki rolleri nedeniyle "devlete isyanla" suÃ§lanan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§iler, Ã¼lkeden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, Puigdemont ve kabinesinin 4 Ã¼yesi ile Ä°sviÃ§re'ye kaÃ§an Katalonya CumhuriyetÃ§i Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira hakkÄ±nda cuma gÃ¼nÃ¼ Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§ilerin suÃ§lu bulunmalarÄ± durumunda 30 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± alabileceÄŸi Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± nedeniyle yargÄ±lanan 25 Katalan siyasetÃ§iden 9'u tutuklanmÄ±ÅŸ, 9'u kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve 7'si ise Ã¼lkeden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.