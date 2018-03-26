Puigdemont gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Katalonya karÄ±ÅŸtÄ±: 52 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Katalan lider Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± protesto eden baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ± ile polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 4'Ã¼ polis, 48'i gÃ¶sterici toplam 52 kiÅŸi yaralandÄ±.
Karar, sonrasÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± partiler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine on binlerce ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±, Katalonya'nÄ±n Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°spanya resmi haber ajansÄ± EFE'nin haberine gÃ¶re, Barselona'da Alman KonsolosluÄŸu ve yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki 2 ayrÄ± gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 56 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Barselona'daki gÃ¶sterilerden birinde, protestocular merkezi hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki Ã¶zerk yÃ¶netim binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Yolu kesen polis, hÃ¼kÃ¼met binasÄ±na gitmek isteyen ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lara copla mÃ¼dahale etti.
Lleida'da gÃ¶stericiler, polis barikatÄ±nÄ± aÅŸarak Ã¶zerk yÃ¶netimin kentteki binasÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶stericiler, son anda polis tarafÄ±ndan durdurulabildi.
Puigdemont'un bir dÃ¶nem belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Girona'daki gÃ¶steriye ise yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi katÄ±lÄ±rken herhangi bir gerginlik yaÅŸanmadÄ±.
52 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI, 3 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI
Sallent ve Tarragona'da da yÃ¼zlerce kiÅŸi ÅŸehirlerarasÄ± yollarÄ± keserek uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸmasÄ±na neden oldu.
AyrÄ±ca Puigdemont ve diÄŸer Katalan liderler hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± alan YÃ¼ksek Mahkeme YargÄ±cÄ± Pablo Llarena'nÄ±n Katalonya'nÄ±n Das kasabasÄ±nda bulunan evinin yakÄ±nÄ±ndaki duvarlara "faÅŸist" ifadesi yazÄ±ldÄ±. Ä°spanya YÃ¼ksek YargÄ± Kurulu, olayÄ± kÄ±nayarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan harekete geÃ§mesini istedi.
Katalonya saÄŸlÄ±k yetkilileri, 4 polis ve 46 gÃ¶stericinin Barselona'da, 2 protestocunun da Lleida'daki olaylar sÄ±rasÄ±nda yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
AyrÄ±ca, polisin mÃ¼dahalesinde 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
GREV Ã‡AÄžRISI YAPILDI
AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Katalan Ulusal BirliÄŸi (ANC) BaÅŸkanÄ± Elisenda Paluzie, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya'nÄ±n "seÃ§ilmiÅŸ bir baÅŸkanÄ± tÃ¼m gerÃ§ekleri tahrif eden otoriter bir adalete teslim etmeyeceÄŸini umduÄŸunu" sÃ¶yledi.
AÅŸÄ±rÄ± solcu Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± Partisi (CUP) Ã¼yesi Carles Riera ise Katalonya'nÄ±n "durdurulmasÄ±nÄ±" isteyerek genel greve gidilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, pazar gÃ¼nÃ¼ Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Kiel yakÄ±nlarÄ±nda NeumÃ¼nster kentindeki cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°
1 Ekim'de yapÄ±lan yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu ile 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ±ndaki rolleri nedeniyle "devlete isyanla" suÃ§lanan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§iler, Ã¼lkeden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, Puigdemont ve kabinesinin 4 Ã¼yesi ile Ä°sviÃ§re'ye kaÃ§an Katalonya CumhuriyetÃ§i Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira hakkÄ±nda cuma gÃ¼nÃ¼ Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§ilerin suÃ§lu bulunmalarÄ± durumunda 30 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± alabileceÄŸi Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± nedeniyle yargÄ±lanan 25 Katalan siyasetÃ§iden 9'u tutuklanmÄ±ÅŸ, 9'u kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve 7'si ise Ã¼lkeden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n, eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde 4'Ã¼ polis 52 kiÅŸi yaralandÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lerimiz konuÅŸlandÄ±." dedi.
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.
ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak ve yardÄ±m toplamak Ã¼zere Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin Ä°srail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), ABD'nin Ä°ncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±. Herne ve Amberg kentlerindeki iki caminin duvarlarÄ±na ise Ä±rkÃ§Ä± ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±larak saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.
HakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan Puidgemont'u Alman polisi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ran DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Stratejik Konseyi BaÅŸkanÄ± Harrazi, Ã¼lkesinin Afgan hÃ¼kÃ¼meti ile Taliban arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini belirtti
Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerindeki memurlar, hÃ¼kÃ¼metin geciken maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili bir ÅŸekilde Ã¶demesine karÅŸÄ± kitlesel gÃ¶steri dÃ¼zenledi