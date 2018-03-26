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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
09:28, 26 Mart 2018 Pazartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
09:04, 26 Mart 2018 Pazartesi

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Mart 2018
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Mart 2018

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek.

(Ä°stanbul/14.00)Â 

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/11.00)Â 

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK'ye baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/10.00)Â 

4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ä°ÅžKUR'la TÃ¼rk Telekom arasÄ±nda 2 bin 500 tekniker alÄ±mÄ±na iliÅŸkin TÃ¼rk Telekom Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lacak protokol imza tÃ¶renine katÄ±lacak.Â 

- Bakan Arslan, 68. KarayollarÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rleri ToplantÄ±sÄ±'na da iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.30/09.30)Â 

2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 106. DÃ¶nem Kaymakam AdaylarÄ± Uyum Kursu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)Â 

3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Milli KÃ¼tÃ¼phane Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KÃ¼tÃ¼phaneler HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00)Â 



EKONOMÄ°

1- TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k giriÅŸimcilik zirvesi "G3 Forum"un 10'uncusu gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Ankara/11.00)Â 




DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â 

(Moskova)Â 

2- MÄ±sÄ±r'da halk cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor.Â 

(Kahire)Â 

Â 


GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, DÃ¼zce Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kampÃ¼ste dÃ¼zenlediÄŸi "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katÄ±lacak.

(DÃ¼zce/13.30)Â 

2- FETÃ– davalarÄ±Â 

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde sÃ¼recek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 317 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± (KKK) EÄŸitim ve Doktrin KomutanlÄ±ÄŸÄ± (EDOK) Muharebe ve Muharebe EÄŸitim Destek KomutanÄ± eski korgeneral Metin Ä°yidil ile EDOK Kurmay BaÅŸkanÄ± eski tÃ¼mgeneral Hamza KoÃ§yiÄŸit'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/08.30)

- FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, kapatÄ±lan TUSKON'un baÅŸkanÄ± RÄ±zanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet GÃ¼nay ile Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21'i tutuklu 86 sanÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sÃ¼rÃ¼yor.

(Ä°stanbul/10.00)

- Sakarya'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Sakarya/09.00)

- Konya'da 161'i tutuklu 478 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY davasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.

(Konya/09.30)

- Ä°zmir'de darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 280 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°zmir/10.00)

- Bolu'da 23'Ã¼ tutuklu 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–'nÃ¼n Milli EÄŸitim yapÄ±lanmasÄ± davasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.

(Bolu/10.00)

3- OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 51'i tutuklu 57 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)



SPOR

1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mircea Lucescu, KaradaÄŸ ile 27 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda yapÄ±lacak hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± Ã¶ncesi Podgorica Åžehir Stadyumu'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Milliler, son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± aynÄ± statta yapacak.

(Podgorica/19.30/20.00)Â 

2- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 22. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Anadolu Efes ile TOFAÅž, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/19.00)Â 



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