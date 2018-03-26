TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Mart 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek.
(Ä°stanbul/14.00)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/11.00)Â
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, parti genel merkezinde toplanacak MYK'ye baÅŸkanlÄ±k edecek.
(Ankara/10.00)Â
4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ä°ÅžKUR'la TÃ¼rk Telekom arasÄ±nda 2 bin 500 tekniker alÄ±mÄ±na iliÅŸkin TÃ¼rk Telekom Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lacak protokol imza tÃ¶renine katÄ±lacak.Â
- Bakan Arslan, 68. KarayollarÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rleri ToplantÄ±sÄ±'na da iÅŸtirak edecek.
(Ankara/10.30/09.30)Â
2- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 106. DÃ¶nem Kaymakam AdaylarÄ± Uyum Kursu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ankara/09.30)Â
3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Milli KÃ¼tÃ¼phane Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KÃ¼tÃ¼phaneler HaftasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ankara/10.00)Â
EKONOMÄ°
1- TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k giriÅŸimcilik zirvesi "G3 Forum"un 10'uncusu gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
(Ankara/11.00)Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â
(Moskova)Â
2- MÄ±sÄ±r'da halk cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor.Â
(Kahire)Â
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GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, DÃ¼zce Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kampÃ¼ste dÃ¼zenlediÄŸi "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katÄ±lacak.
(DÃ¼zce/13.30)Â
2- FETÃ– davalarÄ±Â
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde sÃ¼recek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 317 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± (KKK) EÄŸitim ve Doktrin KomutanlÄ±ÄŸÄ± (EDOK) Muharebe ve Muharebe EÄŸitim Destek KomutanÄ± eski korgeneral Metin Ä°yidil ile EDOK Kurmay BaÅŸkanÄ± eski tÃ¼mgeneral Hamza KoÃ§yiÄŸit'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/08.30)
- FETÃ–'nÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, kapatÄ±lan TUSKON'un baÅŸkanÄ± RÄ±zanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet GÃ¼nay ile Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21'i tutuklu 86 sanÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava sÃ¼rÃ¼yor.
(Ä°stanbul/10.00)
- Sakarya'da darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Sakarya/09.00)
- Konya'da 161'i tutuklu 478 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY davasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.
(Konya/09.30)
- Ä°zmir'de darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 280 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°zmir/10.00)
- Bolu'da 23'Ã¼ tutuklu 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–'nÃ¼n Milli EÄŸitim yapÄ±lanmasÄ± davasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.
(Bolu/10.00)
3- OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 51'i tutuklu 57 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mircea Lucescu, KaradaÄŸ ile 27 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda yapÄ±lacak hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± Ã¶ncesi Podgorica Åžehir Stadyumu'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. Milliler, son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± aynÄ± statta yapacak.
(Podgorica/19.30/20.00)Â
2- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 22. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Anadolu Efes ile TOFAÅž, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/19.00)Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak
AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 46. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 62. Oturumu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, fuarda yer alan TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi toplantÄ±larÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylanacak.