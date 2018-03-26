09:11, 26 Mart 2018 Pazartesi

Rusya'daki yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi





Rusya'daki AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesimindeki Kemerovo ÅŸehrinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 53 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Rusya SoruÅŸturma Komitesi, ÅŸehir merkezinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 53 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 48 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–lenler arasÄ±nda Ã§ocuklar da bulunuyor. AVM'de bulunan 16 kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Komite, yangÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkanÄ±n kiracÄ±sÄ± ve AVM iÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. DÃ¼n AVM'nin en Ã¼st katÄ±nda sinema salonlarÄ± ve Ã§ocuk oyun alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mda henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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