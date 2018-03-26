Rusya'daki yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesimindeki Kemerovo ÅŸehrinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 53 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Rusya SoruÅŸturma Komitesi, ÅŸehir merkezinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 53 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 48 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–lenler arasÄ±nda Ã§ocuklar da bulunuyor.
AVM'de bulunan 16 kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Komite, yangÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkanÄ±n kiracÄ±sÄ± ve AVM iÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin gÃ¶z altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
DÃ¼n AVM'nin en Ã¼st katÄ±nda sinema salonlarÄ± ve Ã§ocuk oyun alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±mda henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
UNICEF, Yemen'de geÃ§en yÄ±l her gÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 5 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yemen SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 6 ilde 730 binden fazla Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik kÄ±zamÄ±k ve kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k aÅŸÄ±sÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Katar, Sevakin LimanÄ± rehabilitasyon projesi iÃ§in 4 milyar dolar finansman saÄŸlayacak
Rusya'daki AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n, eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde 4'Ã¼ polis 52 kiÅŸi yaralandÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lerimiz konuÅŸlandÄ±." dedi.
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.
ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak ve yardÄ±m toplamak Ã¼zere Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin Ä°srail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), ABD'nin Ä°ncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±. Herne ve Amberg kentlerindeki iki caminin duvarlarÄ±na ise Ä±rkÃ§Ä± ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±larak saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.