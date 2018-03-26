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Sevakin LimanÄ± rehabilitasyonunu Katar finanse edecek
Sevakin LimanÄ± rehabilitasyonunu Katar finanse edecek

Katar, Sevakin LimanÄ± rehabilitasyon projesi iÃ§in 4 milyar dolar finansman saÄŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar'Ä±n, 4 milyar dolara mal olacak Sudan'Ä±n Sevakin LimanÄ± rehabilitasyon projesini finanse edeceÄŸi bildirildi.

Sudan UlaÅŸtÄ±rma, Yol ve KÃ¶prÃ¼ler BakanÄ± Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarsa bulunmak Ã¼zere Ã¼lkeyi ziyaret eden Katar UlaÅŸtÄ±rma ve HaberleÅŸme BakanÄ± Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lkenin, Sevakin LimanÄ± rehabilitasyon projesinde ortaklÄ±k kurma konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Katar ile Sudan'Ä±n 2020'de tamamlanmasÄ± beklenen projeyle ilgili anlaÅŸmayÄ± bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Avad, 4 milyar dolara mal olacak projenin finansmanÄ±nÄ± Katar'Ä±n karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k da limanda yÃ¼zde 49 pay sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Avad, sÃ¶z konusu projeyle, bir zamanlar canlÄ± ekonomik bir merkez olan Sevakin LimanÄ±'nÄ±n bu rolÃ¼nÃ¼n yeniden iÅŸlevsel hale geleceÄŸini belirtti.

Ã–te yandan Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir de Sulaiti ile baÅŸkent Hartum'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda Sevakin LimanÄ± rehabilitasyon projesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Sudan haber ajansÄ± SUNA'ya gÃ¶re, Sulaiti , BeÅŸir ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu projeyle ilgili bazÄ± konularda mutabakata varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Sevakin LimanÄ±, Port Sudan'dan sonra Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci limanÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

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