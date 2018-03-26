09:19, 26 Mart 2018 Pazartesi

'Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2017'de her gÃ¼n en az 5 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF),Â Yemen'de geÃ§en yÄ±l her gÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 5 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Geert Cappelaere, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yemen'de 2017 yÄ±lÄ±nda her gÃ¼n en az 5 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼ ya da ciddi yaralanmalara maruz kaldÄ±. Yine aynÄ± yÄ±l, kolera ve difteri salgÄ±nÄ± baÅŸ gÃ¶sterdi, bu hastalÄ±klar nedeniyle de Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼." dedi.

"YEMEN'DE KITLIK TEHLÄ°KESÄ° HALA BÃœYÃœK ORANDA MEVCUT"

Yemenli Ã§ocuklarÄ±n 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸ nedeniyle ciddi ihtiyaÃ§larÄ± bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Cappelaere, savaÅŸÄ±n "aÄŸÄ±r yetersiz beslenme" sorununu ikiye katladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yemen'in, aÄŸÄ±r yetersiz beslenen Ã§ocuk sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyadaki ilk 3 Ã¼lke arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Cappelaere, "Bu durumun daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸebileceÄŸini vurgulamak gerekiyor. Yemen'de kÄ±tlÄ±k tehlikesi hala bÃ¼yÃ¼k oranda mevcut." diye konuÅŸtu.

"YAKLAÅžIK 2 MÄ°LYON Ã‡OCUK OKULA GÄ°TME FIRSATI BULAMIYOR"

Ãœlkedeki eÄŸitim durumuna da deÄŸinen Cappelaere, yaklaÅŸÄ±k 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gitmediÄŸini ya da bu fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Cappelaere, Ã¼lkedeki 2 bin 500 okulun, ya savaÅŸta yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da askeri amaÃ§lar veya gÃ¶Ã§menlerin barÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in asli iÅŸlevini yerine getiremediÄŸini vurguladÄ±.

"Ã‡OCUKLARA YÃ–NELÄ°K SAVAÅž ÅžÄ°MDÄ° DURDURULMALI"

"Ã‡ocuklara yÃ¶nelik savaÅŸÄ±n yarÄ±n deÄŸil ÅŸimdi durdurulmasÄ±nÄ±" isteyen Cappelaere, Yemen'de savaÅŸan taraflarÄ±n, baÅŸÄ±ndan beri "Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ±" ilkesine riayet etmediÄŸine dikkati Ã§ekti.

Cappelaere ayrÄ±ca Ã¼lkedeki yetkili kurumlara, insani yardÄ±mlarÄ±n koÅŸulsuz Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

YEMEN'DE 730 BÄ°NDEN FAZLA Ã‡OCUÄžA YÃ–NELÄ°K AÅžI KAMPANYASI

Bu arada YemenÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 6 ildeÂ 730 binden fazla Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik kÄ±zamÄ±k ve kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k aÅŸÄ±sÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Aden'in El-Mualla semtindeki saÄŸlÄ±k merkezinde baÅŸlatÄ±lan aÅŸÄ± kampanyasÄ± etkinliÄŸine SaÄŸlÄ±kÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) veÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Etkinlik kapsamÄ±nda AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapanÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ali el-Velidi, kampanyayla 6 ilde 730 bini aÅŸkÄ±n Ã§ocuÄŸa ulaÅŸmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Aden, Lahic, Ebyen, ed-Dali, Åžebve ve Hadramevt'teki 27 ilÃ§ede yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyadan 0-10 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÄ±n yararlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Velidi, bir hafta sÃ¼recek kampanyaya, bin 748 saÄŸlÄ±k personelinin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

UNICEF'in finansmanÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen kampanyanÄ±n, saÄŸlÄ±k merkezleri, okullar ve geÃ§ici tesislerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini kaydeden Velidi, ailelere saÄŸlÄ±k ekipleriyle iÅŸ birliÄŸi yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met ile Husiler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olanÂ Yemen, difteri ve kolera gibi pek Ã§ok salgÄ±n hastalÄ±klaÂ mÃ¼cadele ediyor.