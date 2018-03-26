'Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2017'de her gÃ¼n en az 5 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼'

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF),Â Yemen'de geÃ§en yÄ±l her gÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 5 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
UNICEF OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika BÃ¶lge DirektÃ¶rÃ¼ Geert Cappelaere, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yemen'de 2017 yÄ±lÄ±nda her gÃ¼n en az 5 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼ ya da ciddi yaralanmalara maruz kaldÄ±. Yine aynÄ± yÄ±l, kolera ve difteri salgÄ±nÄ± baÅŸ gÃ¶sterdi, bu hastalÄ±klar nedeniyle de Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼." dedi.
Yemenli Ã§ocuklarÄ±n 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸ nedeniyle ciddi ihtiyaÃ§larÄ± bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Cappelaere, savaÅŸÄ±n "aÄŸÄ±r yetersiz beslenme" sorununu ikiye katladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Yemen'in, aÄŸÄ±r yetersiz beslenen Ã§ocuk sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyadaki ilk 3 Ã¼lke arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Cappelaere, "Bu durumun daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸebileceÄŸini vurgulamak gerekiyor. Yemen'de kÄ±tlÄ±k tehlikesi hala bÃ¼yÃ¼k oranda mevcut." diye konuÅŸtu.
Ãœlkedeki eÄŸitim durumuna da deÄŸinen Cappelaere, yaklaÅŸÄ±k 2 milyon Ã§ocuÄŸun okula gitmediÄŸini ya da bu fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Cappelaere, Ã¼lkedeki 2 bin 500 okulun, ya savaÅŸta yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da askeri amaÃ§lar veya gÃ¶Ã§menlerin barÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in asli iÅŸlevini yerine getiremediÄŸini vurguladÄ±.
"Ã‡ocuklara yÃ¶nelik savaÅŸÄ±n yarÄ±n deÄŸil ÅŸimdi durdurulmasÄ±nÄ±" isteyen Cappelaere, Yemen'de savaÅŸan taraflarÄ±n, baÅŸÄ±ndan beri "Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ±" ilkesine riayet etmediÄŸine dikkati Ã§ekti.
Cappelaere ayrÄ±ca Ã¼lkedeki yetkili kurumlara, insani yardÄ±mlarÄ±n koÅŸulsuz Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Bu arada YemenÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 6 ildeÂ 730 binden fazla Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik kÄ±zamÄ±k ve kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k aÅŸÄ±sÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Aden'in El-Mualla semtindeki saÄŸlÄ±k merkezinde baÅŸlatÄ±lan aÅŸÄ± kampanyasÄ± etkinliÄŸine SaÄŸlÄ±kÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) veÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) temsilcileri katÄ±ldÄ±.
Etkinlik kapsamÄ±nda AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapanÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ali el-Velidi, kampanyayla 6 ilde 730 bini aÅŸkÄ±n Ã§ocuÄŸa ulaÅŸmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.
Aden, Lahic, Ebyen, ed-Dali, Åžebve ve Hadramevt'teki 27 ilÃ§ede yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek kampanyadan 0-10 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÄ±n yararlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Velidi, bir hafta sÃ¼recek kampanyaya, bin 748 saÄŸlÄ±k personelinin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
UNICEF'in finansmanÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen kampanyanÄ±n, saÄŸlÄ±k merkezleri, okullar ve geÃ§ici tesislerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini kaydeden Velidi, ailelere saÄŸlÄ±k ekipleriyle iÅŸ birliÄŸi yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met ile Husiler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olanÂ Yemen, difteri ve kolera gibi pek Ã§ok salgÄ±n hastalÄ±klaÂ mÃ¼cadele ediyor.
UNICEF, Yemen'de geÃ§en yÄ±l her gÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 5 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yemen SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 6 ilde 730 binden fazla Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik kÄ±zamÄ±k ve kÄ±zamÄ±kÃ§Ä±k aÅŸÄ±sÄ± kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
Katar, Sevakin LimanÄ± rehabilitasyon projesi iÃ§in 4 milyar dolar finansman saÄŸlayacak
Rusya'daki AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 53'e yÃ¼kseldi
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n, eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'un Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde 4'Ã¼ polis 52 kiÅŸi yaralandÄ±, 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nÄ±n Ã§ekildiÄŸi bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§lerimiz konuÅŸlandÄ±." dedi.
Rusyaâ€™nÄ±n orta gÃ¼ney kesiminde bulunan Kemerovo ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi yaralandÄ±.
ABD'nin, Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼len lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u 2016'da alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak ve yardÄ±m toplamak Ã¼zere Dubai'ye yaptÄ±ÄŸÄ± seyahat sÄ±rasÄ±nda son anda elinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin Ä°srail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã¼Ã§ TÃ¼rk dernek, hazÄ±rladÄ±klarÄ± ortak bildiride, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼ (FETÃ–) destekleyen Clichy-Sous-Belediyesini kÄ±nadÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile iltisaklÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 10-12 kiÅŸilik grup, BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve BaÅŸkonsolosluk binalarÄ±nÄ±n Ã¶n cephesine boya atarak saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), ABD'nin Ä°ncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava Ã¼slerinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya'nÄ±n Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atÄ±ldÄ±. Herne ve Amberg kentlerindeki iki caminin duvarlarÄ±na ise Ä±rkÃ§Ä± ve tehdit mesajlarÄ± yazÄ±larak saldÄ±rÄ±da bulunuldu.
GÃ¼ney Kore'nin gÃ¼neybatÄ± kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kayalÄ±ÄŸa Ã§arpan yolcu gemisindeki 163 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.
Fransa'da bir politikacÄ±nÄ±n, Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ rehine operasyonunda hayatÄ±nÄ± kaybeden jandarmanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dair yazdÄ±ÄŸÄ± tweet tepkilere neden oldu
Eski Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ABD'ye, kendisinin de bÃ¶lgede sÃ¶z sahibi olduÄŸu ve KÃ¼rtlerin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki herhangi bir yapÄ±laÅŸmaya izin vermeyeceÄŸi mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirtti.