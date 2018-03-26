09:27, 26 Mart 2018 Pazartesi

Kayseri'deki kazada aynÄ± aileden 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti





Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±Â sonucu 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Ertan DÃ¶nmez idaresindeki cenaze taÅŸÄ±yan 41 BD 308 plakalÄ± ambulans, Kayseri-Malatya karayolu NalÃ§Ä±k BulvarÄ±'nda bir otomobilin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§tiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Mustafa ÃœzÃ¼m'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 38 E 4730 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. ÃœzÃ¼m ile otomobildeki aynÄ± aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner ÃœzÃ¼m hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Yaralanan Ertan DÃ¶nmez ile ambulansta bulunan ve kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi Erciyes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazaya sebebiyet verdiÄŸi iddia edilen otomobilin plakasÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â Bu arada Ä°stanbul'dan Tunceli'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ambulanstaki cenaze, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nd

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.