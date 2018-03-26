Kayseri'deki kazada aynÄ± aileden 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±Â sonucu 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Ertan DÃ¶nmez idaresindeki cenaze taÅŸÄ±yan 41 BD 308 plakalÄ± ambulans, Kayseri-Malatya karayolu NalÃ§Ä±k BulvarÄ±'nda bir otomobilin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§tiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Mustafa ÃœzÃ¼m'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 38 E 4730 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
ÃœzÃ¼m ile otomobildeki aynÄ± aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner ÃœzÃ¼m hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Yaralanan Ertan DÃ¶nmez ile ambulansta bulunan ve kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi Erciyes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kazaya sebebiyet verdiÄŸi iddia edilen otomobilin plakasÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Bu arada Ä°stanbul'dan Tunceli'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ambulanstaki cenaze, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nd
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.
Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±, olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvaztÃ¼rk Genel YayÄ±n yÃ¶netmeni Zihni Ã‡akÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.
BBP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu, vefatÄ±nÄ±n 9. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±
Ã‡Ä±narcÄ±k-Armutlu yolu toprak kaymasÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ä°stanbul'da 497'si MÃ¼slÃ¼man 67'si gayri mÃ¼slim olmak Ã¼zere 564 mezarlÄ±k bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve Ã¼cretlendirmesini Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yapÄ±yor
BrÃ¼ksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi ve Yunanistan'Ä±n talebi Ã¼zerine DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸalgaz sahalarÄ± ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kÄ±nanmasÄ±, Varna zirvesinin de zorlu geÃ§eceÄŸine iÅŸaret ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± ihaleleri iÃ§in aday bÃ¶lgeler belirlendi
GenÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler Hareketi'ne katÄ±larak 1968'de siyasete adÄ±m atan, 1993'te de BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde KahramanmaraÅŸ mitinginin ardÄ±ndan Yozgat'ta yapacaÄŸÄ± mitinge giderken helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu vefat etmesinin Ã¼zerinden 9 yÄ±l geÃ§ti.
Edirne'de, Selimiye Camisi, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu, Edirne DarÃ¼ÅŸÅŸifasÄ±, KaraaÄŸaÃ§ eski tren garÄ±, MeriÃ§ ve Tunca kÃ¶prÃ¼leri, VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Edirne Belediyesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatarak DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±nÄ±n (WWF) DÃ¼nya Saati hareketine destek verdi.