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13:34, 26 Mart 2018 Pazartesi
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10:05, 26 Mart 2018 Pazartesi

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5 ilde FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyon
5 ilde FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyon
Foto: ArÅŸiv

FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±naÂ yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenÂ 20 sivil ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±Â amacÄ±ylaÂ Ankara merkezli 5 ilde operasyonÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Bunun Ã¼zerine Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

HaklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen zanlÄ±larÄ±n Ã¶rgÃ¼tte "abi" konumunda bulunduklarÄ± ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.



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