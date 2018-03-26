09:41, 26 Mart 2018 Pazartesi

Tacikistan'ın buzulları eriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

New York'ta düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma için Su: 2018-2028 yıllar” konulu Uluslararası etkinliğe katılan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman konuşmasında ülkesinde son on yılda binden fazla buzulun ortadan kalktığını belirtti.

22 Mart'ta gerçekleşen toplantıda 'On Yıllık Eylem'in başlatılması vesilesiyle üst düzey bir etkinlikte yer alan Tacik lider konuşmasında, "Bugün su kaynakları alanında sıkıntısı olmayan bölgelerin kalmadığını, çünkü insan ve toplumlar faaliyetlerinin tümünün su kaynakları ile yakından bağlantılı olduğunu" söyledi.

AP ajansı Tacikistan Cumhurbaşkanının yine şu sözlerine yer verdi:

“20. yüzyılın son on yılında dünyadaki iklim değişikliği nedeniyle Tacikistan'da binden fazla buzul ortadan kayboldu. Bu bizim ülkemizde varolan buzulların yüzde 30'undan fazlası demektir. Maalesef bu olumsuz eğilim 21. yüzyılda hiç durmadan devam edecektir”.