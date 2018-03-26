10:29, 26 Mart 2018 Pazartesi

ABD, 'Afganistan' toplantısına diplomat gönderdi





Özbekistan'da bugün başlayan 'Afganistan'da Barış Süreci' konulu toplantıya ABD Dışişleri Bakanlığından bir diplomat da katılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'li diplomat Thomas Shennon’un Taşkent'teki bölgesel Afganistan konferansına katılacağı belirtildi. Ozodlik radyosunun haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanının Siyasi İşlerden sorumlu yardımcısı Thomas Shannon’un 26 Mart'taki Taşkent konferansına katılacağını duyurdu. Shannon’un Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ve Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de görüşmesi bekleniyor. 26-28 Mart tarihlerinde Taşkent’te “Afganistan’da barış Süreci, Güvenlik İşbirliği ve Bölgesel Ortaklık" başlıklı uluslararası konferans düzenlenecek. Bundan önce 25 Mart'ta Taşkent beş Orta Asya devletleri ve Afganistan dışişleri bakanlarının toplantısı yapıldı. Taşkent konferansına ABD, Avrupa Birliği, Pakistan, İran, Çin ve Rusya gibi 20'den fazla ülke temsilcilerinin katılması bekleniyor.





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