10:38, 26 Mart 2018 Pazartesi

Meksika'da deniz piyadelerine silahlı saldırı



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Meksika'da Nuevo Laredo bölgesinde devriye gezen deniz piyadelerine pusu kurularak ateş açıldı. Bölgeye gönderilen takviye deniz piyadeleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmalarda bir piyade ve 4 saldırgan öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da devriye gezen deniz piyadeleriyle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, silahlı saldırganların Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo bölgesinde devriye gezen deniz piyadelerine pusu kurarak ateş açtığını söyledi. Bölgeye gönderilen takviye deniz piyadeleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmalarda bir piyade ve 4 saldırganın öldüğünü belirten yetkililer, 12 piyadenin de yaralandığını kaydetti. Meksika donanmasından yapılan açıklamada da hafta sonu düzenlenen saldırılarda silahlı kişilerin sahte piyade kıyafeti giydiği ve araçlarına donanmaya ait işaretler astıkları bildirildi.

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