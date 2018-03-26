11:01, 26 Mart 2018 Pazartesi

Malezya'da sahte habere 10 yıl hapis cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya hükümeti yalan haber yapan gazeteciler için 10 yıl hapis cezasını öngören yasa tasarısını meclise sundu.

Meclise sunulan tasarıda sahte haber içeren yayın yapan, teklif eden, dağıtan, basan veya yayınlayanlara 10 yıl hapis cezası yada 128.000 dolar para cezası verilmesi öneriliyor.

Tasarı, sahte haberleri, "özellikler, görseller veya ses kayıtları biçiminde veya kelime veya fikir önerebilecek başka bir formda olsun, tamamen veya kısmen yanlış olan ya da tamamen yanlış olan her türlü haber, bilgi, veri ve rapor" olarak tanımlıyor.

Tasarı Malezya ülkesini ve vatandaşlarını etkileyecek olan tüm basını kapsiyor. Yabancı basın dahil.

Muhalefet milletvekili Ong Kian Ming sosyal medya hesabından tweet atarak, "Bu, genel seçimlerden önce basına bir saldırı ve (insanlar) arasında korku aşılama girişimidir." dedi.

OY KAZANMAK İÇİN SAHTE HABER YAYINI

Hükümet yetkilileri, kamu ahengi ve ulusal güvenliği korumak için yasaya ihtiyaç olduğunu söylediler. Muhalefetteki koalisyonu, sahte haberleri oy kazanmak için anahtar bir silah olarak kullanmakla suçladılar ve hükümet tarafından doğrulanmayan 1MDB devlet fonu ile ilgili herhangi bir haberin sahte olduğunu öne sürdüler.

Singapur ve Filipinler gibi diğer Güneydoğu Asya ülkeleri de sahte haberlere sıkı takip getiren yasaları meclislerinde tartışıyor.