GÃ¼ncelleme: 11:23, 26 Mart 2018 Pazartesi

Bakanlar Kurulu Ã‡ankaya'da toplandÄ±



Foto: ArÅŸiv

Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'ndeki toplantÄ±, saat 11.30'da baÅŸladÄ±.

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