11:50, 26 Mart 2018 Pazartesi

'Avrupa’daki diasporamızın Makedonya’dan alacağı çok tecrübeler var'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Makedonya Başkanı Salih Utaş, "Makedonya’ya baktığımızda 500 yıldır burada yaşayan Türkler kendini buralı hissediyor. Dolayısıyla 100-200 yıl sonra Avrupa’daki diasporamızın, Makedonya’dan öğreneceği, alacağı çok tecrübeler var." dedi.

UETD Makedonya Başkanı Salih Utaş, yaptığı açıklamada, Birliğin hedeflerini ve UETD Makedonya'nın faaliyetlerini değerlendirdi.

Utaş, UETD'nin 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Almanya’nın Köln kentinde kurulmuş, halihazırda 16 ülkede teşkilatlanmasını tamamlamış bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlattı.

UETD'nin önce Bosna Hersek, ardından Makedonya olmak üzere Balkanlar'da da teşkilatlandığını ifade eden Utaş, "Batı'da yaşayan, Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal, kültürel anlamda bir araya gelmesi, gurbetçi kimliğinden sıyrılarak diaspora olduğunu, yani birlikte çok daha güçlü olduğunun farkına vardırılması konusunda UETD çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

"TÜRK LOBİSİ, TÜRKİYE LOBİSİ OLARAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

UETD’nin asıl amaçlarından birinin lobicilik olduğunu dile getiren Utaş, "Bakın bugün Avrupa’da baktığınız zaman bir FETÖ lobisi, PKK lobisi, Ermeni lobisi, Yahudi lobisi mevcut. Biz de UETD olarak Türk lobisi, Türkiye lobisi olarak çalışmalar yapıyoruz. Avrupa’daki siyasi otoritelere, siyasi kişilere Türkiye’de olan, bölgemizde olan olayları doğru şekilde, objektif şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Avrupa insanının doğru kaynaklardan beslenip fikirlerini, kararlarını ona göre oluşturması önem arz ediyor. Bu anlamda yaptığımız lobicilik çalışmalarını çok önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Utaş ayrıca, genel başkanlığını Zafer Sırakaya'nın yürüttüğü UETD’nin bir diğer amacının da diasporanın entegrasyonuna katkı sağlamak ancak asimilasyonunun önüne geçmek olduğunu vurguladı.

Avrupa’da olduğu kadar olmasa da Makedonya’da da Türk vatandaşının ve diasporasının mevcut olduğunu kaydeden Utaş, bu ülkedeki Türk vatandaşların çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğunu, ticaret için gelen veya farklı görevler yapan Türk vatandaşlarının da bulunduğunu söyledi.

"AVRUPA'DAKİ DİASPORAMIZIN MAKEDONYA'DAN ÖĞRENECEĞİ, ALACAĞI ÇOK TECRÜBELER VAR"

"Makedonya’da asli unsur olarak bulunan 100 bin civarında Türk insanımız var." diyen Utaş, Makedonya'nın ve buradaki Türklerin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa’ya baktığımız zaman en erken gitmiş vatandaşımız 70 yıldır orada. Dolayısıyla vatandaşlarımız, diasporamız hala kendini oraya göçmüş, sonradan gelmiş hissediyor. Lakin Makedonya’ya baktığımızda 500 yıldır burada yaşayan Türkler, kendini buralı hissediyor. Dolayısıyla 100-200 yıl sonra Avrupa’daki diasporamızın Makedonya’dan öğreneceği, alacağı çok tecrübeler var. Biz UETD Makedonya olarak işte 500 yıldır burada yaşayan Türklerin tecrübelerini Avrupa’ya da aktarma konusunda çalışmalar yürüteceğiz. O anlamda Makedonya çok önemli."