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Terörden arındırılan Afrin'de çocuklar iki yıl sonra okulla buluştu
Terörden arındırılan Afrin'de çocuklar iki yıl sonra okulla buluştu

Afrin'e bağlı El Caviz köyünde YPG/PKK'nın baskısı nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılması sayesinde yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına kavuştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Afrin kentine bağlı El Caviz köyünde YPG/PKK'nın baskısı nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılması sayesinde yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekat sayesinde terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Afrin bölgesinde, teröristlerin zarar verdiği okullar, Türkiye'nin desteğiyle onarılarak eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda uzun süredir çalışma yürüten Keçiören Belediyesi, terör örgütünün zarar verdiği Afrin'e 5 kilometre mesafedeki El Caviz köyündeki okulu onardı.

Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula, masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi.

YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, yaklaşık iki yıl aranın ardından okuluna kavuştu. Uzun süre sonra zilin çaldığı okulda, sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, yenilenen okullarında sıraya giren öğrenciler, teneffüslerde ise bahçedeki oyun alanlarında doyasıyla eğlenmenin tadını çıkardı.

Ekipler, ders zilinin ilk gününde okulu balon ve Türk bayraklarıyla da süsledi.

Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin insanlara her türlü zulmü yaptıklarını ve çocukların eğitimine mani olunduğunu belirtti.

Örgütün bölgede Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu kıldığını, bu nedenle insanların büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden İbrahim, bunun iletişimsizliğe neden olduğunu vurguladı.

Uday İbrahim, artık kötü günlerin geride kaldığına inandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Afrin'de birçok okul gibi burada da iki yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle çocuklar okula gitmedi. Çocuklara burada Arapça değil, Kürtçe eğitim vermeye çalıştılar, bu nedenle Arap olan köy halkı çocuklarını okula göndermek istemedi çünkü alfabeyi bile değiştirdiler ve anlattıkları şeyler doğru değildi. Türkiye burayı teröristlerden temizledi ve okulları onardı. Başta Keçiören Belediyesi olmak üzere tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Okulu adeta yeniden yaptılar, duvarlarını onardılar, bahçeye oyun alanı yaptılar. Kırtasiye malzemeleri ve kıyafet alındı, çocuklar çok mutlu oldu, uzun süre sonra okula kavuştular."

"Tüm okulları onarmak için çalışıyoruz"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Şeyma el-Hasan da okula gidemedikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Okulumuzu onarıp yeniden açtıkları için ve bizi teröristlerden kurtardıkları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İki yıl okula gidemedik, içimizde bir burukluk vardı ama bu inşallah bitti. Şu anda çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Okulun ilk gününde Suriyeli minikleri yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer ise bölgedeki tüm okulları onarmak için çalıştıklarını ifade ederek, eğitim-öğretimin önemine değindi.

Çocukların mutluluğuna tanıklık etmenin huzurunu yaşadıklarını aktaran Başer, "Burada eğitime uzun süre ara verilmişti. Okulda büyük hasar vardı, biz de gece gündüz çalışıp her şeyi yeniden yaptık. Çocuklara yeni kıyafet ve kırtasiye malzemesi getirdik. Çok şükür bugün burada zil çaldı ve çocuklar sınıfları ve arkadaşlarıyla buluştu. İnşallah burada ve her yerde her şey çok daha güzel olacak. Ekibimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Afrin YPG/PKK Suriye
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