12:43, 26 Mart 2018 Pazartesi

En fazla Ã¼niversiteli iÅŸsizin mezun olduÄŸu 3 bÃ¶lÃ¼m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, 2017'deÂ iÅŸsizlik oranÄ±Â bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla deÄŸiÅŸim gÃ¶stermeyerek yÃ¼zde 10,9 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¼rkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerde iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 5,8 olurken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerde bu oran yÃ¼zde 11,6 olarak belirlendi.

Ä°lkokul mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 8,1, ilkÃ¶ÄŸretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarÄ±ndan mezun olanlarÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,2, genel lise mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 13,3, meslek lisesi mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 11,9 olarak tespit edildi.

GeÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla 7 milyon 350 bin yÃ¼ksekokul ve Ã¼niversite mezunundan, 930 bini iÅŸsiz kaldÄ±,Â yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7Â oldu.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°KTE SOSYAL HÄ°ZMETLER, SANAT VE BÄ°LÄ°ÅžÄ°M TEKNOLOJÄ°LERÄ° Ä°LK 3'TE

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ±n arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ alan yÃ¼zde 26,4 ile sosyal hizmetler olarak belirlendi. Toplam 70 binlik iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne raÄŸmen 51 bin civarÄ±nda mezunun istihdam edildiÄŸi bu alanda, 18 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±.

Ä°kinci sÄ±rada yÃ¼zde 20,4 ile sanat alanÄ± yer alÄ±rken, 222 bin kiÅŸilik iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne raÄŸmen 177 bin kiÅŸinin istihdam edildiÄŸi bu dalda, iÅŸsiz kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini buldu. Bunu yÃ¼zde 19,9 ile biliÅŸim ve iletiÅŸim teknolojileri, yÃ¼zde 19,1 ile gazetecilik ve enformasyon, yÃ¼zde 18 ile iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma hizmetleri izledi.

EN DÃœÅžÃœK ORANLAR GÃœVENLÄ°K HÄ°ZMETÄ°NDE

Ã–te yandan iÅŸsizlik oranÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k alan, yÃ¼zde 5 ile gÃ¼venlik hizmetleri oldu. 129 binlik iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± alanda sadece 7 bin kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±.

MÃ¼hendislik yÃ¼zde 9, saÄŸlÄ±k yÃ¼zde 9,6 ve eÄŸitim yÃ¼zde 9,7 ile iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu diÄŸer alanlar olarak belirlendi.Â Â