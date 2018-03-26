En fazla Ã¼niversiteli iÅŸsizin mezun olduÄŸu 3 bÃ¶lÃ¼m

TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, 2017'deÂ iÅŸsizlik oranÄ±Â bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla deÄŸiÅŸim gÃ¶stermeyerek yÃ¼zde 10,9 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¼rkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerde iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 5,8 olurken, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerde bu oran yÃ¼zde 11,6 olarak belirlendi.
Ä°lkokul mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 8,1, ilkÃ¶ÄŸretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarÄ±ndan mezun olanlarÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,2, genel lise mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 13,3, meslek lisesi mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 11,9 olarak tespit edildi.
GeÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla 7 milyon 350 bin yÃ¼ksekokul ve Ã¼niversite mezunundan, 930 bini iÅŸsiz kaldÄ±,Â yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7Â oldu.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ±n arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ alan yÃ¼zde 26,4 ile sosyal hizmetler olarak belirlendi. Toplam 70 binlik iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne raÄŸmen 51 bin civarÄ±nda mezunun istihdam edildiÄŸi bu alanda, 18 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±.
Ä°kinci sÄ±rada yÃ¼zde 20,4 ile sanat alanÄ± yer alÄ±rken, 222 bin kiÅŸilik iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne raÄŸmen 177 bin kiÅŸinin istihdam edildiÄŸi bu dalda, iÅŸsiz kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini buldu. Bunu yÃ¼zde 19,9 ile biliÅŸim ve iletiÅŸim teknolojileri, yÃ¼zde 19,1 ile gazetecilik ve enformasyon, yÃ¼zde 18 ile iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma hizmetleri izledi.
Ã–te yandan iÅŸsizlik oranÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k alan, yÃ¼zde 5 ile gÃ¼venlik hizmetleri oldu. 129 binlik iÅŸ gÃ¼cÃ¼nÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± alanda sadece 7 bin kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±.
MÃ¼hendislik yÃ¼zde 9, saÄŸlÄ±k yÃ¼zde 9,6 ve eÄŸitim yÃ¼zde 9,7 ile iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu diÄŸer alanlar olarak belirlendi.Â Â
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.
Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±, olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvaztÃ¼rk Genel YayÄ±n yÃ¶netmeni Zihni Ã‡akÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.
BBP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu, vefatÄ±nÄ±n 9. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±
Ã‡Ä±narcÄ±k-Armutlu yolu toprak kaymasÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
Ä°stanbul'da 497'si MÃ¼slÃ¼man 67'si gayri mÃ¼slim olmak Ã¼zere 564 mezarlÄ±k bulunuyor. Mezar yerinin tahsisi ve Ã¼cretlendirmesini Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yapÄ±yor
BrÃ¼ksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuÃ§ bildirgesinde, TÃ¼rkiye'nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi ve Yunanistan'Ä±n talebi Ã¼zerine DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸalgaz sahalarÄ± ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kÄ±nanmasÄ±, Varna zirvesinin de zorlu geÃ§eceÄŸine iÅŸaret ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ± ihaleleri iÃ§in aday bÃ¶lgeler belirlendi
GenÃ§ ÃœlkÃ¼cÃ¼ler Hareketi'ne katÄ±larak 1968'de siyasete adÄ±m atan, 1993'te de BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'ni (BBP) kuran Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 25 Mart 2009 tarihinde KahramanmaraÅŸ mitinginin ardÄ±ndan Yozgat'ta yapacaÄŸÄ± mitinge giderken helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu vefat etmesinin Ã¼zerinden 9 yÄ±l geÃ§ti.
Edirne'de, Selimiye Camisi, BÃ¼yÃ¼k Edirne Sinagogu, Edirne DarÃ¼ÅŸÅŸifasÄ±, KaraaÄŸaÃ§ eski tren garÄ±, MeriÃ§ ve Tunca kÃ¶prÃ¼leri, VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Edirne Belediyesi Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± kapatarak DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±nÄ±n (WWF) DÃ¼nya Saati hareketine destek verdi.