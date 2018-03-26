Macaristan'ın sığınmacılara karşı tutumu her geçen gün sertleşiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Macaristan Basın Sözcüsü Ernö Simon, Macaristan'ın son dönemde attığı adımlarla sığınmacıların Macaristan'da iltica başvurusu yapma imkanını ortadan kaldırdığını söyledi.
Macaristan Göçmenlik ve İltica Ofisinin (BMH) verilerine göre, sadece bin 781 mültecinin bulunduğu ülkede, hükümetin sığınmacı konusunda takındığı sert tutum dikkatleri çekiyor.
Simon, Macaristan'daki sığınmacı ve mültecilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halihazırda Macaristan'da çok az sayıda mülteci ve iltica başvurusunda bulunan kişinin olduğunu belirten Simon, sığınmacıların Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke ve Tompa bölgesindeki iki kampta (transit bölge) bu başvuruları yapabildiğini kaydetti.
Simon, Macar yetkililer tarafından haftalık ortalama sadece 7-8 sığınmacının iltica başvurusu yapmasına izin verildiğine ve bunun çok ağır bir kısıtlama olduğuna işaret ederek, Sırbistan'da binlerce sığınmacının mülteci statüsü alarak Macaristan üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına girmeyi beklediğini bildirdi.
Bazı günler hiç kimsenin Macaristan'da iltica başvurusuna izin verilmediğini vurgulayan Simon, aslında bu durumun yarı resmi bir karar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bir kaç ay önce Röszke ve Tompa'daki iki transit bölgede toplamda 400'den fazla kişi vardı ama şimdi bu rakam 200'ün altında. Transit bölgeler bu rakamların çok üstünde kişi ağırlama kapasitesine sahip. Yaklaşık 1,5 ay önce de bu konuda yaptığımız açıklamada da, Macaristan sınırlarını tel örgü ile kapattıktan sonra ülke sınırları içerisinde yakaladıkları kişileri tel örgünün diğer tarafına Sırbistan'a çıkardığını, transit bölgelerde ise neredeyse sığınmacı başvurusu kabul etmediğini ifade ettik. Macaristan attığı adımlarla sığınmacıların iltica başvuru yapma imkanını neredeyse ortadan kaldırdı.''
BMMYK yetkililerinin sınırda oluşturulan konteynerleri her gün ziyaret ederek gözaltında tutulan sığınmacılarla görüştüğünü, istisnasız her bir sığınmacının dikenli tel örgü ile çevirili bölgede aylarca gözaltında tutulmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Simon, şöyle konuştu:
''Aslında sığınmacılar Macaristan'da iltica başvurusunda bulundu diye cezalandırılıyor. Ayrıca bizim için en büyük endişe kaynağı, 14-18 yaş arasındaki refakatçisi olmayan çocukların yanı sıra aileleriyle birlikte birkaç aylık bebeklerin bile arasında bulunduğu çocukların gözaltında tutuluyor olması. Transit bölgede doğan çocuklar bile var. Hamile kadınlar hastanede doğum yaptıktan birkaç gün sonra çocuklarıyla birlikte transit bölgeye, dikenli tellerle çevirili metal konteynerlere geri yollandılar. Çocuklar hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tel örgünün arkasına konulmamalı ve gözaltına alınmamalı. Bu kabul edilemez.''
Resmi kayıtlara göre sadece bin 781 mültecinin bulunduğu AB üyesi Macaristan'da, hükümetin sığınmacılara karşı takındığı tutumunu her geçen gün sertleştiriyor
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