13:49, 26 Mart 2018 Pazartesi

Netanyahu Ã§ifti yolsuzluk dosyasÄ±na iliÅŸkin ifade verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin NetanyahuÂ ve eÅŸiÂ Sara Netanyahuâ€™nun, Ä°srail polisine 4000 numaralÄ±Â yolsuzluk dosyasÄ±na iliÅŸkin ifade vereceÄŸi belirtildi.

Ä°srail radyosunun haberine gÃ¶re, Netanyahu ve eÅŸi Sara ayrÄ± ayrÄ± olarak, "Bezeq medya ÅŸirketinin Netanyahu lehinde yayÄ±n yapmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, mali imtiyazlar elde ettiÄŸine" iliÅŸkin 4000 numaralÄ± soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼n Ä°srail polisine ifade verecek.

Netanyahuâ€™nun baÅŸbakanlÄ±k konutuna polislerin geldiÄŸi belirtilen haberde, eÅŸi Saraâ€™nÄ±n polis merkezinde eÅŸ zamanlÄ± olarak ifade vereceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Binyamin Netanyahu ve eÅŸi Sara'nÄ±n, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸbakanÄ±n eski basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± ve polis adÄ±na tanÄ±klÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayan Nir Hefetzâ€™in polise aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ã§apraz sorguya tutulacaÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.

DiÄŸer ÅŸÃ¼pheliler de ifade verecek

Ã–te yandan, yerel basÄ±nda dosya Ã§erÃ§evesinde Netanyahu ailesinin oÄŸlu Yairâ€™in ve dosyadaki diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin de benzer ÅŸekilde ifade vereceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Polisin "baÅŸbakanÄ±n yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yeterli delil bulunduÄŸu" tavsiye kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Netanyahu hakkÄ±nda iki yeni yolsuzluk dosyasÄ± daha aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail polisi geÃ§en ay, Netanyahu hakkÄ±nda "lehte yayÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, medya ÅŸirketine mali imtiyazlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle 4000 numaralÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±lara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸbakanÄ±n eski basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Hefetzâ€™in, sÃ¶z konusu soruÅŸturmada itirafÃ§Ä± olarak tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± kabul ettiÄŸi haberleri, Netanyahu'nun iÅŸini daha da zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Son soruÅŸturma dosyasÄ±na gÃ¶re, Netanyahu'nun basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, dÃ¶nemin bÃ¶lge mahkemesi baÅŸkanÄ±na, eÅŸi Sara hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyasÄ±nÄ± kapatmasÄ± iÃ§in baÅŸsavcÄ±lÄ±k teklif ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Netanyahuâ€™nun son iki dosya dÄ±ÅŸÄ±nda hakkÄ±nda baÅŸka "yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k" suÃ§lamasÄ± dosyalarÄ± bulunuyor. Ä°srail polisi geÃ§en ay aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 1000 ve 2000 numaralÄ± yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

AÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±na" dair yeterli delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunulmuÅŸtu.

"Her ÅŸeyi Ä°srail iÃ§in yaptÄ±m"Â

Netanyahu ise bugÃ¼ne kadar tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± yalanlamÄ±ÅŸ, "her ÅŸeyi Ä°srail iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±" savunmasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Netanyahu hakkÄ±ndaki soruÅŸturmalar, "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu daha Ã¶nce hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyalarÄ±nda polise bir Ã§ok kez ifade vermiÅŸti.

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