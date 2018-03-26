Netanyahu Ã§ifti yolsuzluk dosyasÄ±na iliÅŸkin ifade verecek

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin NetanyahuÂ ve eÅŸiÂ Sara Netanyahuâ€™nun, Ä°srail polisine 4000 numaralÄ±Â yolsuzluk dosyasÄ±na iliÅŸkin ifade vereceÄŸi belirtildi.
Ä°srail radyosunun haberine gÃ¶re, Netanyahu ve eÅŸi Sara ayrÄ± ayrÄ± olarak, "Bezeq medya ÅŸirketinin Netanyahu lehinde yayÄ±n yapmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, mali imtiyazlar elde ettiÄŸine" iliÅŸkin 4000 numaralÄ± soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼n Ä°srail polisine ifade verecek.
Netanyahuâ€™nun baÅŸbakanlÄ±k konutuna polislerin geldiÄŸi belirtilen haberde, eÅŸi Saraâ€™nÄ±n polis merkezinde eÅŸ zamanlÄ± olarak ifade vereceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Binyamin Netanyahu ve eÅŸi Sara'nÄ±n, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸbakanÄ±n eski basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± ve polis adÄ±na tanÄ±klÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayan Nir Hefetzâ€™in polise aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ã§apraz sorguya tutulacaÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, yerel basÄ±nda dosya Ã§erÃ§evesinde Netanyahu ailesinin oÄŸlu Yairâ€™in ve dosyadaki diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin de benzer ÅŸekilde ifade vereceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Polisin "baÅŸbakanÄ±n yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yeterli delil bulunduÄŸu" tavsiye kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Netanyahu hakkÄ±nda iki yeni yolsuzluk dosyasÄ± daha aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail polisi geÃ§en ay, Netanyahu hakkÄ±nda "lehte yayÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, medya ÅŸirketine mali imtiyazlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle 4000 numaralÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±lara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸbakanÄ±n eski basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± Hefetzâ€™in, sÃ¶z konusu soruÅŸturmada itirafÃ§Ä± olarak tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± kabul ettiÄŸi haberleri, Netanyahu'nun iÅŸini daha da zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Son soruÅŸturma dosyasÄ±na gÃ¶re, Netanyahu'nun basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, dÃ¶nemin bÃ¶lge mahkemesi baÅŸkanÄ±na, eÅŸi Sara hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyasÄ±nÄ± kapatmasÄ± iÃ§in baÅŸsavcÄ±lÄ±k teklif ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Netanyahuâ€™nun son iki dosya dÄ±ÅŸÄ±nda hakkÄ±nda baÅŸka "yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k" suÃ§lamasÄ± dosyalarÄ± bulunuyor. Ä°srail polisi geÃ§en ay aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 1000 ve 2000 numaralÄ± yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
AÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±na" dair yeterli delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunulmuÅŸtu.
Netanyahu ise bugÃ¼ne kadar tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± yalanlamÄ±ÅŸ, "her ÅŸeyi Ä°srail iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±" savunmasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Netanyahu hakkÄ±ndaki soruÅŸturmalar, "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ± iÃ§eriyor.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu daha Ã¶nce hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyalarÄ±nda polise bir Ã§ok kez ifade vermiÅŸti.
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Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor
Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±
ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.
Fransa'da memurlar ve demiryolu sektÃ¶rÃ¼nden sonra Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ± da 3 Nisan'dan itibaren sÃ¼resiz grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
AB'nin, ABD'nin ithal Ã§eliÄŸe ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulama kararÄ±nÄ±n etkileri hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suudilerin, petrol alÄ±mÄ±nÄ± azaltan Washingtonâ€™un silahlarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek artarken, ABD varlÄ±klarÄ±na da ilgisi sÃ¼rÃ¼yor
"Air Astana", "KazakTelekom", "KazMunayGaz", "Kazakistan Demir Yolu", "Kazposta", "Kazatomprom" ve "Samruk Energo" ÅŸirketleri 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirilecek
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliye edilmesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸmayÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne bÄ±raktÄ±
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunma sistemleri iÃ§in 705 milyon dolarlÄ±k Ã¶deneÄŸe onay verdiÄŸini belirtti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ve eÅŸinin, "Bezeq medya ÅŸirketinin Netanyahu lehinde yayÄ±n yapmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, mali imtiyazlar elde ettiÄŸine" iliÅŸkin 4000 numaralÄ± soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼n Ä°srail polisine ifade vereceÄŸi bildirildi
Resmi kayÄ±tlara gÃ¶re sadece bin 781 mÃ¼ltecinin bulunduÄŸu AB Ã¼yesi Macaristan'da, hÃ¼kÃ¼metin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutumunu her geÃ§en gÃ¼n sertleÅŸtiriyor
Afrin'e baÄŸlÄ± El Caviz kÃ¶yÃ¼nde YPG/PKK'nÄ±n baskÄ±sÄ± nedeniyle okula gitmeyen Ã§ocuklar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile bÃ¶lgenin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± sayesinde yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l sonra sÄ±nÄ±flarÄ±na kavuÅŸtu
Rusya'daki AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 64'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
UETD Makedonya BaÅŸkanÄ± UtaÅŸ, "Makedonyaâ€™ya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 500 yÄ±ldÄ±r burada yaÅŸayan TÃ¼rkler, kendilerini buralÄ± hissediyor. DolayÄ±sÄ±yla 100-200 yÄ±l sonra Avrupaâ€™daki diasporamÄ±zÄ±n Makedonyaâ€™dan Ã¶ÄŸreneceÄŸi, alacaÄŸÄ± Ã§ok tecrÃ¼beler var" dedi.
Kongo'da toprak anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan askerlerin korumasÄ±ndaki Hema ile Lendu kabilesi Ã¼yelerinin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼