13:59, 26 Mart 2018 Pazartesi

ErdoÄŸan: Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan,Â TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±nÂ VarnaÂ ÅŸehrine hareketi Ã¶ncesiÂ AtatÃ¼rk HavalimanÄ±Â Devlet Konukevi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

Varna ziyaretini AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Junker, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'un ortak davetlerine icabetle gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov'un ev sahipliÄŸinde yapÄ±lacak bu liderler toplantÄ±sÄ±nÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni etti.Â

ErdoÄŸan, Tusk ve Junker ile son olarak geÃ§ilen mayÄ±s ayÄ±nda bir araya geldiklerini hatÄ±rlatarak, BrÃ¼ksel'de yapÄ±lan bu toplantÄ±nÄ±n da gayet verimli geÃ§tiÄŸini dile getirdi. ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Ä°nÅŸallah Varna'daki Liderler BuluÅŸmasÄ± da bunun daha da ileriye taÅŸÄ±nmasÄ±na bir fÄ±rsat olur. Bu zirve TÃ¼rkiye olarak, Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±yla KasÄ±m 2015'ten beri 5. kez bir araya gelmemizi saÄŸlayacak. AyrÄ±ca zirve vesilesiyle dostumuz, komÅŸumuz ve mÃ¼ttefikimiz Bulgaristan'Ä± da yeniden ziyaret edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. SayÄ±n Borisov'a zirve sÃ¼recinde oynadÄ±ÄŸÄ± kritik rol iÃ§in de ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Zirve Ã¶ncesinde SayÄ±n Borisov ile yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerimizde kaydettiÄŸimiz ilerlemeleri ele almayÄ± Ã¶n gÃ¶rÃ¼yoruz. Ticari, beÅŸeri, enerji, kÃ¼ltÃ¼rel tÃ¼m bu konularda, hatta hatta ekonomi alanlarÄ±nda mevcut iÅŸ birliÄŸimizi nasÄ±l derinleÅŸtirebileceÄŸimizi de deÄŸerlendireceÄŸiz. TÃ¼rkiye'nin Bulgaristan ile diyaloÄŸu ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ ne kadar saÄŸlam olursa baÅŸta iki Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ± olmak Ã¼zere tÃ¼m Balkan coÄŸrafyasÄ± bundan istifade edecektir."

"TAM ÃœYELÄ°K HEDEFÄ°YLE YOLCULUÄžUMUZU SÃœRDÃœRDÃœK"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi ile kÃ¶klÃ¼ iliÅŸkileri olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ä°ktidarlarÄ±mÄ±z dÃ¶neminde TÃ¼rkiye-Avrupa BirliÄŸi mÃ¼nasebetleri hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar geliÅŸmiÅŸtir. TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'ne tam Ã¼yelik yolculuÄŸu en bÃ¼yÃ¼k mesafeyi bizim dÃ¶nemimizde almÄ±ÅŸtÄ±r. Zaman zaman gerilimin arttÄ±ÄŸÄ±, siyasi engellemeler dolayÄ±sÄ±yla tÄ±kanÄ±klÄ±klarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerini de hep beraber gÃ¶rdÃ¼k. Tamamen teknik bir boyut olarak ele alÄ±nmasÄ± gereken fasÄ±llar konusuna, belli Ã§evreler tarafÄ±ndan nasÄ±l siyasi bir boyut kazandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da ÅŸahit olduk. Fakat TÃ¼rkiye olarak yolumuza dÃ¶ÅŸenen mayÄ±nlara, Ã¶nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±kartÄ±lan setlere aldÄ±rmadan tam Ã¼yelik hedefiyle yolculuÄŸumuzu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k. BugÃ¼n de AB'ye Ã¼yelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini ve ciÄŸerini Ã§ok iyi bildiÄŸimiz Ã§evrelerin TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'nde saygÄ±n, eÅŸit, tam Ã¼ye olarak hak ettiÄŸi yeri olmasÄ±na mani olmalarÄ±na kesinlikle izin vermeyeceÄŸiz. Ãœlkemizin konumuna, gÃ¼cÃ¼ne, bÃ¶lgede ve dÃ¼nyada oynadÄ±ÄŸÄ± etkin role uygun ÅŸekilde, AB ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. BugÃ¼nkÃ¼ zirvede daha Ã¶nceden Ã¼zerinde mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± hususlardaki geliÅŸmeleri de ele alacaÄŸÄ±z. BÃ¶lgesel ve gÃ¼venlik konularÄ±na ilaveten Ã¼lkemizin mÃ¼zakere sÃ¼recinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± siyasi ve suni engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, katÄ±lÄ±m sÃ¼recimizin tekrar canlandÄ±rÄ±lmasÄ± beklentimizi AB liderlerine tekrar ileteceÄŸiz. MuhataplarÄ±mÄ±za TÃ¼rkiye'nin Ã§ifti standartlara tahammÃ¼lÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha hatÄ±rlatacaÄŸÄ±z."

"AVRUPA'DA PKK'YA YÃ–NELÄ°K ATILAN ADAMLAR BEKLENTÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ° KARÅžILAMAKTAN Ã‡OK UZAK"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda ekonomiden enerjiye, ulaÅŸÄ±mdan terÃ¶rle mÃ¼cadeleye uzanan birÃ§ok konuda yÃ¼ksek dÃ¼zeyli diyalog mekanizmalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Avrupa BirliÄŸi ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne denli verimli sonuÃ§lar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2016'daki GÃ¶Ã§ MutabakatÄ± aslÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸtir. Ãœlkemiz mutabakatÄ±n tÃ¼m unsurlarÄ±nÄ± yerine getirmiÅŸ, Ege'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ten dolayÄ± yaÅŸanan insani kriz bÃ¶ylece dinmiÅŸtir. TÃ¼rkiye'nin Ã¶zverili Ã§abalarÄ±, Ege Denizi'nin bir mÃ¼lteci kabristanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine mani olmuÅŸtur. Nitekim Ã¼lkemizin anlaÅŸmaya baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n AvrupalÄ± liderler ikrar ediyor. Avrupa BirliÄŸi kendi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirme konusunda maalesef bizim sergilediÄŸimiz samimiyeti ve sadakati gÃ¶stermedi, gÃ¶stermiyor. Suriyeli mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik mali katkÄ±larÄ±nÄ±n halen Ã§ok cÃ¼zi bir kÄ±smÄ± Ã¼lkemize ulaÅŸtÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde bu konularÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla masaya yatÄ±racaÄŸÄ±z."Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n da ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"AyrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde Avrupa BirliÄŸi'nden amasÄ±z, fakatsÄ±z, ikirciksiz net bir iÅŸ birliÄŸi beklediÄŸimizi tekrar vurgulayacaÄŸÄ±z. Ne yazÄ±k ki bu konuda Avrupa BirliÄŸi'nden bizzat kendi ilkeleriyle Ã§eliÅŸen ortaklÄ±k iliÅŸkilerimizi ise hiÃ§ yakÄ±ÅŸmayan aÃ§Ä±klamalar duyuyoruz. Ä°ki taraf arasÄ±nda gÃ¼venin tekrar inÅŸasÄ± iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadelemizde AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ±n tam desteÄŸini almamÄ±z ÅŸarttÄ±r. Avrupa'da PKK'ya yÃ¶nelik atÄ±lan bazÄ± adÄ±mlar elbette Ã¶nemlidir ancak beklentilerimizi karÅŸÄ±lamaktan da Ã§ok uzaktÄ±r. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼t yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Afrin operasyonu dolayÄ±sÄ±yla Avrupa ÅŸehirlerinde sergilediÄŸi ÅŸiddet ve barbarlÄ±k inanÄ±yorum ki AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ±n da gÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Camileri ateÅŸe veren, sokakta yÃ¼rÃ¼yen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za saldÄ±ran, hatta AvrupalÄ± ÅŸirketleri hedef alan terÃ¶ristler sadece TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil Avrupa'nÄ±n emniyeti, huzur ve toplumsal barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tehdittir. Åžayet ÅŸimdiden Ã¶nlem alÄ±nmazsa ve bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne gidilmezse bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ± daha Ã§ok pervasÄ±z hale gelecektir. TÃ¼rkiye olarak ikazlarÄ±mÄ±zÄ± yapacak, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi ile ibadet hÃ¼rriyetlerinin tesisi noktasÄ±nda meselenin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah Varna Zirvesi'nin hem Avrupa BirliÄŸi ile iliÅŸkilerimize hem de bÃ¶lgesel meselelerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde olumlu katkÄ±lar yapmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."Â

"SÄ°NCAR KONUSUNDA IRAK'TAN BÄ°R YETKÄ°LÄ° TÃœRKÄ°YE'YE GELECEK"

Irak Ordusu'nun Sincar'a girdiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, dÃ¼n akÅŸam itibarÄ±yla Irak Merkezi YÃ¶netimi'nin Sincar'a yÃ¶nelik bazÄ± operasyon giriÅŸimlerini kendisinin de istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bunun netice itibarÄ±yla tamamÄ±yla bittiÄŸi, bitmediÄŸi konusunu takip ettiklerini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÄ±smi olarak bir mÃ¼dahaleleri olmuÅŸ olabilir. Nitekim bugÃ¼n de Irak'tan bu konularla ilgili olarak bir yetkili zaten TÃ¼rkiye'ye gelecek. Onlarla da MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi olacak. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± bir neticeyi alÄ±rÄ±z. Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. EÄŸer bunu baÅŸarmakta bir sÄ±kÄ±ntÄ± varsa, burada da ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yapalÄ±m. Orada gereÄŸini de Sincar'da biz yaparÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok. Bildiniz gibi 60-70 kilometrelik bir mesafede, bu kadar yakÄ±n bir mesafede olan ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n girip Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶yle bir yerde ismin ÅŸu olmasÄ±, bu olmasÄ±, artÄ±k bunlara biz yabancÄ± deÄŸiliz, alÄ±ÅŸtÄ±k. PKK'ydÄ±, PYD, YPG'ydi, yeni yeni isimlerle bazÄ± uydurma isimlerin Ã§Ä±kmasÄ±ydÄ±, bunlarÄ± artÄ±k biliyoruz. Bundan sonra zaten Ã§Ä±kacak isimlere de pek yabancÄ± olmayÄ±z. BÃ¼tÃ¼n mesele o bÃ¶lgeden yapÄ±lacak, bize yapÄ±labilecek herhangi bir tacize karÅŸÄ±, ÅŸunu bilecekler ki TÃ¼rkiye gereÄŸini her an yapacaktÄ±r."

"MÃœNBÄ°Ã‡'Ä° SAHÄ°PLERÄ°NE TESLÄ°M EDELÄ°M"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§ meselesiyle ilgili ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sÃ¶z konusu olup olamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine, MÃ¼nbiÃ§'in kendileri iÃ§in yeni bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Obama dÃ¶neminden beri Ã¼zerinde durduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MÃ¼nbiÃ§'le ilgili "Devletlerin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± esastÄ±r" ilkesinden olaya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Obama'nÄ±n kendilerine "Kesinlikle buralarda PYD, YPG, bunlar duramaz, bunlar FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna Ã§ekilecektir." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdiÄŸini ifade ederek, Obama'dan sonra yeni yÃ¶netiminin kendilerine yine benzer sÃ¶zler verdiÄŸini anlattÄ±.

Kendilerine "BakÄ±n buralar ne PYD ne YPG'nin." dediklerini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bunlarla buranÄ±n yakÄ±ndan uzaktan bir alakasÄ± yok. BuralarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 90'Ä± tamamen oradaki Arap nÃ¼fusa aittir. BÃ¶yle olduÄŸuna gÃ¶re size de bize de dÃ¼ÅŸen, buralarÄ± sahiplerine teslim etmektir. Daha sonra SayÄ±n Tillerson, TÃ¼rkiye ziyaretinde kendisiyle konuÅŸtuÄŸumuzda da bize MÃ¼nbiÃ§'in gÃ¼venliÄŸini beraber saÄŸlayalÄ±m teklifiyle geldi. 'GÃ¼venliÄŸini beraber saÄŸlayalÄ±m' dediÄŸi zaman bundan ne anlaÅŸÄ±lÄ±r? 'Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini Ã§Ä±karalÄ±m ve buranÄ±n gÃ¼venliÄŸini ABD-TÃ¼rkiye birlikte saÄŸlayalÄ±m.' Bizim ÅŸu anda bulunduÄŸumuz nokta bu. Ya gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamada mÃ¼ÅŸterek hareket edebiliriz, ama 'Buradan biz Ã§Ä±kmayÄ±z, biz buradayÄ±z.' gibi yaklaÅŸÄ±mlar bana gÃ¶re SayÄ±n Trump'Ä±n kendi iradesi deÄŸildir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz zaten bu tÃ¼r geliÅŸmelerde de anÄ±nda SayÄ±n Trump ile de SayÄ±n Putin ile de bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±yoruz, yapmaya da devam edeceÄŸiz."

"AMERÄ°KA'NIN TEKLÄ°FÄ° OLARAK DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Trump'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde edindiÄŸiniz izlenim neydi? VarÄ±lmasÄ± planlanan o mutabakata sadÄ±k kalacaklarÄ±na dair bir sinyal aldÄ±nÄ±z mÄ± Amerikan yÃ¶netiminden?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine de ÅŸu anda Tillerson'la yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi dile getirdiÄŸini kaydetti.

ErdoÄŸan, onu da tabii Amerika'nÄ±n bir teklifi, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ama bizim bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz belli. Biz MÃ¼nbiÃ§'le ilgili ne diyoruz? TÃ¼rkiye olarak biz kesinlikle buralarda bir iÅŸgal kuvveti olarak bulunamayÄ±z. BuralarÄ±n sahipleri kimlerse biz buralarÄ± sahiplerine teslim edelim. Bu konuda yardÄ±mcÄ± olun. Amerikan'Ä±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev budur. Bizim Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev budur. Rusya'nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev budur. Ä°ran'Ä±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev de budur. Hep birlikte biz bunu yapmalÄ±yÄ±z." dedi.