14:10, 26 Mart 2018 Pazartesi

ABD'den Ä°srail'e savunma sistemi iÃ§in 705 milyon dolar





Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunma sistemleri iÃ§in 705 milyon dolarlÄ±k Ã¶deneÄŸe onay verdiÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Savunma BakanÄ± AvigdorÂ Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunma programÄ±na 705 milyon dolar tahsis ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



Liberman yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD Kongresi'nin Ä°srail'in fÃ¼ze savunma programÄ± iÃ§in rekor bir meblaÄŸÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyorum: 2018'de 705 milyon dolar." ifadelerine yer verdi. "DÃœÅžMANLARIMIZ GELÄ°ÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z TEKNÄ°KLERE ÅžAÅžIRACAK" Ã‡ok katmanlÄ± fÃ¼ze savunma sistemini geliÅŸtirmeye devam edeceklerini aktaran Liberman, "Bize zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±z geliÅŸtirdiÄŸimiz tekniklere ÅŸaÅŸÄ±racak." ifadelerini kullandÄ±. Liberman ayrÄ±ca, ABD Kongresi'nin alt kanadÄ± olan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili BaÅŸkanÄ± Nancy Pelosi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Kongre'den bir heyetle yarÄ±n KudÃ¼s'te bir araya gelerek, kendilerine teÅŸekkÃ¼rlerini ileteceÄŸini kaydetti.,

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