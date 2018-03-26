14:17, 26 Mart 2018 Pazartesi

Raid Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesi ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail mahkemesinin, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliye edilmesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸmayÄ± iki gÃ¼n sonraya ertelediÄŸi bildirildi.

Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± Halid Zabarka yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n Ä°srail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lmesi gereken ÅŸartlÄ± tahliye duruÅŸmasÄ±nÄ±n mahkeme heyetinin kararÄ±yla Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne ertelendiÄŸini belirtti.

Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n oyalama taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Zabarka, "Mahkeme, zorunlu ikameti boyunca Åžeyh Salahâ€™Ä±n koluna takÄ±lacak olan elektronik bileklikle ilgili Ä°srail Cezaevleri Ä°daresi'nden (ÅžABAS-IPS) raporun kendilerine ulaÅŸmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek duruÅŸmayÄ± erteledi." dedi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, geÃ§en hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada Åžeyh Salah'Ä±n "ÅŸartlÄ± tahliye" talebini prensipte kabul etmiÅŸti. Ä°srail hukukuna gÃ¶re, mahkemenin ÅŸartlarÄ± duyurulana dek Salah'Ä±n hapiste kalmasÄ± gerekiyor.

Åžeyh Salah'Ä±n 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri olmasÄ± nedeniyle ev hapsi gibi ÅŸartlÄ± tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akÄ±n etme ihtimali, Ä°srail gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan "tehlikeli" kabul ediliyor.

Åžeyh Raid Salah, 9 aylÄ±k tutukluluÄŸunun ardÄ±ndan 17 Ocak 2016'da aralarÄ±nda KudÃ¼s ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasaÄŸÄ± da olmak Ã¼zere birtakÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ä°srail polisinin 15 AÄŸustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail polisi, Salah'Ä±n "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bir derneÄŸin faaliyetlerini desteklediÄŸi" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail yÃ¶netimi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi'ni KasÄ±m 2015'te Mescid-i Aksa ve DoÄŸu KudÃ¼s'te iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ederek yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.