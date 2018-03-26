HDP'li Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan 2 ayrÄ± fezleke

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas UcaÂ hakkÄ±ndaÂ 4 suÃ§tanÂ dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyleÂ 2 ayrÄ± fezlekeÂ hazÄ±rlandÄ±.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan fezlekede, 29 Nisan 2017'de HDP ve DBP organizesinde merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde DBP il binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'lÄ± terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu Suriye bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na Uca'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Uca'nÄ±n KÃ¼rtÃ§e yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma tercÃ¼me edilerek eklendiÄŸi fezlekede, konuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "GerÃ§ekleÅŸen bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Bu saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸenlerin yeri cennet olsun." dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
DiÄŸer fezlekede ise merkez YeniÅŸehir ilÃ§esi Ä°stasyon MeydanÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Uca'nÄ±n konuÅŸmasÄ± aktarÄ±larak, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§unu iÅŸlediÄŸinin tespit edildiÄŸi kaydedildi.
Anayasa'nÄ±n 83. maddesine istinaden Uca'nÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi.
Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde Uca hakkÄ±nda belirtilen 4 suÃ§la ilgili 3 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±lacak.Â Â
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
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AvaztÃ¼rk Genel YayÄ±n yÃ¶netmeni Zihni Ã‡akÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.
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Ã‡Ä±narcÄ±k-Armutlu yolu toprak kaymasÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±