14:28, 26 Mart 2018 Pazartesi

HDP'li Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan 2 ayrÄ± fezleke





HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas UcaÂ hakkÄ±ndaÂ 4 suÃ§tanÂ dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyleÂ 2 ayrÄ± fezlekeÂ hazÄ±rlandÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan fezlekede, 29 Nisan 2017'de HDP ve DBP organizesinde merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde DBP il binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'lÄ± terÃ¶ristlerin bulunduÄŸu Suriye bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na Uca'nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Uca'nÄ±n KÃ¼rtÃ§e yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma tercÃ¼me edilerek eklendiÄŸi fezlekede, konuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "GerÃ§ekleÅŸen bu saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Bu saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸenlerin yeri cennet olsun." dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. DiÄŸer fezlekede ise merkez YeniÅŸehir ilÃ§esi Ä°stasyon MeydanÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Uca'nÄ±n konuÅŸmasÄ± aktarÄ±larak, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§unu iÅŸlediÄŸinin tespit edildiÄŸi kaydedildi. Anayasa'nÄ±n 83. maddesine istinaden Uca'nÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulmak Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi. Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± halinde Uca hakkÄ±nda belirtilen 4 suÃ§la ilgili 3 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±lacak.Â Â

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