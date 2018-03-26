14:31, 26 Mart 2018 Pazartesi

MuÄŸlalÄ±lar Afrika tozuna bulandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n rengi deÄŸiÅŸti.

Marmaris ilÃ§esinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, hayatÄ± olumsuz etkiliyor. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle zaman zaman etkisini artÄ±ran toz bulutu, gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin dÃ¼ÅŸmesine neden oldu.

Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutunun dÃ¼n gece esen rÃ¼zgarla ilÃ§eye sabah saatlerinde ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gece geÃ§ saatlere doÄŸru etkisini kaybedeceÄŸini bildirdi.

Bodrum ilÃ§esinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± ve fÄ±rtÄ±na, hayatÄ± olumsuz etkiledi.

Ã–ÄŸle saatlerinde etkisini artÄ±ran toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasÄ±na neden oldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± nedeniyle bazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler karayolunda yavaÅŸ ilerlemek zorunda kaldÄ±.

BÃ¶lgede saatteki hÄ±zÄ± 50 ila 75 kilometre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fÄ±rtÄ±na nedeniyle, Ã¶zellikle KumbahÃ§e sahilindeki bazÄ± iÅŸletmeler yoÄŸun dalgalardan olumsuz etkilendi. BazÄ± iÅŸletmelerde ufak Ã§aplÄ± su taÅŸkÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÅŸ yerlerine giren sularÄ± temizlemek iÃ§in Ã§aba sarf etti.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n gece saatlerine kadar etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi bildirildi.