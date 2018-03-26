Kazakistan'dan Ã¶zelleÅŸtirme atÄ±lÄ±mÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan, stratejik Ã¶nem taÅŸÄ±yan 7 ulusal ÅŸirketi 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirmeyi hedefliyor.
Kazakistan hÃ¼kÃ¼meti, 2016'da kabul ettiÄŸi, 902 devlet ÅŸirketinin Ã¶zelleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren 2016-2020 Ã–zelleÅŸtirme PlanÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã¶zelleÅŸtirme sÃ¼recini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Son 2 yÄ±lda 400'e yakÄ±n ÅŸirketi Ã¶zelleÅŸtiren Kazakistan, havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi "Air Astana", "KazakTelekom", devlet petrol ve doÄŸal gaz ÅŸirketi "KazMunayGaz", "Kazakistan Demir Yolu", "Kazposta", ulusal nÃ¼kleer ÅŸirketi "Kazatomprom", enerji ÅŸirketi "Samruk Energo"yu 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirmeyi hedefliyor.
Ã–zelleÅŸtirme planÄ±na gÃ¶re, Astana UluslararasÄ± HavalimanÄ±, AktÃ¶be ve AtÄ±rau kentleri limanlarÄ±, Kazakistan Ulusal Jeoloji Åžirketi, NÃ¼kleer Teknolojiler ParkÄ± Åžirketi ve Aktau LimanÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 30'dan fazla bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketin bu yÄ±l Ã¶zelleÅŸtirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Kazakistan Ulusal Ekonomi BakanÄ± Timur Suleymenov, meclis toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, satÄ±ÅŸlarÄ±n elektronik ortamda, tek pencere prensibiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun Ã¶zelleÅŸtirmenin ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini, zaman tasarrufu saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insan faktÃ¶rÃ¼nÃ¼ tamamen ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã–zelleÅŸtirilecek ÅŸirketlerin listesi, fiyatÄ±, Ã¶zellikleri, raporlarÄ± ve satÄ±ÅŸ sonuÃ§larÄ±nÄ±n Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Devlet MÃ¼lkiyeti ve Ã–zelleÅŸtirme Komitesi sitesinde halka aÃ§Ä±k olduÄŸunu aktaran Suleymenov, ayrÄ±ca mobil uygulamalar ve Ã§aÄŸrÄ± merkezlerinin de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Suleymenov, bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli ÅŸirketlerin stratejik yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ã§ekilmesi veya halka arz yoluyla satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸirket satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n "yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n rekabet gÃ¼cÃ¼ ve Ã¼rÃ¼n kalitesinin artmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak talepleri, yeni teknolojileri uygulama ve diÄŸer sosyal hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri yerine getirmesi" ÅŸartÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
SatÄ±ÅŸlarÄ±n iki aÅŸamadan oluÅŸtuÄŸunu, ilk etapta ÅŸirketin geliÅŸtirilmesiyle ilgili en iyi 2 teklifin, ikinci aÅŸamada ise en iyi ÅŸartlarÄ± teklif edenin seÃ§ileceÄŸini bildiren Suleymenov, satÄ±ÅŸlarÄ±n aÃ§Ä±k satÄ±ÅŸ veya ihale yoluyla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, satÄ±lmayan ÅŸirketlerin de sosyal ve ekonomik Ã¶nemine gÃ¶re yeniden dÃ¼zenlendiÄŸini veya kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suleymenov, Ã¶zelleÅŸtirme planÄ±nÄ±n 902 devlet ÅŸirketini iÃ§erdiÄŸini, son 2 yÄ±lda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan 476 ÅŸirketten 367'sinin 164 milyar 7 milyon tengeye satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã¶zelleÅŸtirme planÄ±nda yer alan 21 bÃ¼yÃ¼k ulusal ÅŸirketten 14â€™Ã¼nÃ¼n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2020 yÄ±lÄ±na kadar kalan 7'sinin de satÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Suleymenov, "7 bÃ¼yÃ¼k ulusal ÅŸirketin Ã¶zelleÅŸtirilmesine Ã¶zel Ã¶nem veriliyor. Onlardan 3â€™Ã¼ Ä°PO/SPO (halka arz) iÅŸlemlerine hazÄ±rlanÄ±yor." dedi.
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"Air Astana", "KazakTelekom", "KazMunayGaz", "Kazakistan Demir Yolu", "Kazposta", "Kazatomprom" ve "Samruk Energo" ÅŸirketleri 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirilecek
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