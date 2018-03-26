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17:06, 26 Mart 2018 Pazartesi
Avrupa BirliÄŸi
16:05, 26 Mart 2018 Pazartesi

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ABD'nin Ã§elik sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik vergilerinin etkileri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma
ABD'nin Ã§elik sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik vergilerinin etkileri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma

AB'nin, ABD'nin ithal Ã§eliÄŸe ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulama kararÄ±nÄ±n etkileri hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â ABD'nin ithal Ã§eliÄŸe ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileriÂ uygulama kararÄ±nÄ±n sektÃ¶re etkilerine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

AB Resmi Gazetesi, ABD'nin ithal Ã§eliÄŸe ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulamasÄ±nÄ±n AB piyasalarÄ±nÄ± nasÄ±l etkileyeceÄŸi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Buna gÃ¶re, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerdeki Ã§elik Ã¼reticilerine yanÄ±tlamalarÄ± gereken anketler gÃ¶nderilecek. Ã‡elik ithalatÃ§Ä±larÄ±, ihracatÃ§Ä±larÄ± ve kullanÄ±cÄ±larÄ±, 3 hafta iÃ§erisinde kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini AB Komisyonu'na yazÄ±lÄ± olarak iletecek.

AB Komisyonu, 9 aylÄ±k sÃ¼reÃ§ sonunda kendi sanayisini bu durumdan korumaya yÃ¶nelik kota veya ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulanÄ±p uygulanmamasÄ±na karar verecek.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 9 Mart'ta ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kanada ve Meksika'nÄ±n sÃ¼ren Kuzey Amerika Serbest AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) mÃ¼zakereleri nedeniyle sÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden muaf tutulacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Trump ayrÄ±ca, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'ye de muafiyet tanÄ±nmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Ä°lave gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden AB Ã¼lkelerine saÄŸlanan muafiyetin 1 MayÄ±s'ta son bulacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

AB, Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmamasÄ± halinde ABD'nin birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ne misilleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD avrupa birliÄŸi AB
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