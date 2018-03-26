16:13, 26 Mart 2018 Pazartesi

Fransa'da Nisan ayÄ±nda Ã§Ã¶p toplanmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da memurlar ve demiryolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan sonra Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ± da 3 Nisan'dan itibaren sÃ¼resiz grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ±n greve gideceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "22 Mart'ta Ã¼lke genelinde baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶steri ve grevlerin, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, emekliler, hava ve demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼metin politikalarÄ±na ne denli karÅŸÄ± ve Ã¶fkeli olduklarÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸu" ifade edilerek, 3 Nisan'dan itibaren Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da sÃ¼resiz greve gitme kararÄ± verdikleri bildirildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un kararnameler vasÄ±tasÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸu reformlarÄ± reddettiklerini kaydeden CGT'ye baÄŸlÄ± Kamu Hizmetleri ve UlaÅŸÄ±m Federasyonu da Ã¶zel veya kamuya baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m Ã§Ã¶p toplama ve iÅŸleme Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sÃ¼resiz greve katÄ±lmaya davet etti.

Fransa'da 22 Mart'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen grev ve gÃ¶sterilere 500 bine yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.