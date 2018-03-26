Fransa'da Nisan ayÄ±nda Ã§Ã¶p toplanmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da memurlar ve demiryolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan sonra Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ± da 3 Nisan'dan itibaren sÃ¼resiz grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT) tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ±n greve gideceÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "22 Mart'ta Ã¼lke genelinde baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶steri ve grevlerin, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, emekliler, hava ve demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼metin politikalarÄ±na ne denli karÅŸÄ± ve Ã¶fkeli olduklarÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸu" ifade edilerek, 3 Nisan'dan itibaren Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da sÃ¼resiz greve gitme kararÄ± verdikleri bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un kararnameler vasÄ±tasÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸu reformlarÄ± reddettiklerini kaydeden CGT'ye baÄŸlÄ± Kamu Hizmetleri ve UlaÅŸÄ±m Federasyonu da Ã¶zel veya kamuya baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m Ã§Ã¶p toplama ve iÅŸleme Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sÃ¼resiz greve katÄ±lmaya davet etti.
Fransa'da 22 Mart'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen grev ve gÃ¶sterilere 500 bine yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor
Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±
ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.
Fransa'da memurlar ve demiryolu sektÃ¶rÃ¼nden sonra Ã§Ã¶p toplayÄ±cÄ±larÄ± da 3 Nisan'dan itibaren sÃ¼resiz grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
AB'nin, ABD'nin ithal Ã§eliÄŸe ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulama kararÄ±nÄ±n etkileri hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suudilerin, petrol alÄ±mÄ±nÄ± azaltan Washingtonâ€™un silahlarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek artarken, ABD varlÄ±klarÄ±na da ilgisi sÃ¼rÃ¼yor
"Air Astana", "KazakTelekom", "KazMunayGaz", "Kazakistan Demir Yolu", "Kazposta", "Kazatomprom" ve "Samruk Energo" ÅŸirketleri 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¶zelleÅŸtirilecek
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliye edilmesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸmayÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne bÄ±raktÄ±
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunma sistemleri iÃ§in 705 milyon dolarlÄ±k Ã¶deneÄŸe onay verdiÄŸini belirtti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ve eÅŸinin, "Bezeq medya ÅŸirketinin Netanyahu lehinde yayÄ±n yapmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, mali imtiyazlar elde ettiÄŸine" iliÅŸkin 4000 numaralÄ± soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼n Ä°srail polisine ifade vereceÄŸi bildirildi
Resmi kayÄ±tlara gÃ¶re sadece bin 781 mÃ¼ltecinin bulunduÄŸu AB Ã¼yesi Macaristan'da, hÃ¼kÃ¼metin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tutumunu her geÃ§en gÃ¼n sertleÅŸtiriyor
Afrin'e baÄŸlÄ± El Caviz kÃ¶yÃ¼nde YPG/PKK'nÄ±n baskÄ±sÄ± nedeniyle okula gitmeyen Ã§ocuklar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile bÃ¶lgenin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± sayesinde yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l sonra sÄ±nÄ±flarÄ±na kavuÅŸtu
Rusya'daki AVM'de Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 64'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
UETD Makedonya BaÅŸkanÄ± UtaÅŸ, "Makedonyaâ€™ya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 500 yÄ±ldÄ±r burada yaÅŸayan TÃ¼rkler, kendilerini buralÄ± hissediyor. DolayÄ±sÄ±yla 100-200 yÄ±l sonra Avrupaâ€™daki diasporamÄ±zÄ±n Makedonyaâ€™dan Ã¶ÄŸreneceÄŸi, alacaÄŸÄ± Ã§ok tecrÃ¼beler var" dedi.
Kongo'da toprak anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan askerlerin korumasÄ±ndaki Hema ile Lendu kabilesi Ã¼yelerinin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼