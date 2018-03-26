16:20, 26 Mart 2018 Pazartesi

ABD 60, 14 AB Ã¼lkesi de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edecek





ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltereÂ iseÂ RusyaÂ arasÄ±ndaki casus krizi yeni bir boyut kazandÄ±. ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AyrÄ±ca Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak.



ABD dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok Ã¼lke de Ä°ngiltere'ye destek iÃ§in Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edecek. Almanya 4, Ukrayna, 13, Ã‡ekya 3, Polonya, 4, Letonya 1 diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edecek. AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk,Â 14 AB Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±Â aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. RUSYA'DAN JET YANIT Rusya ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada en az 60 ABDli diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

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