16:20, 26 Mart 2018 Pazartesi

ABD 60, 14 AB Ã¼lkesi de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edecek





ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Rus ajan Sergey Skripal'in Ä°ngiltere'de sinir gazÄ±yla zehirlenmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan diplomatik kriz bÃ¼yÃ¼yor. ABD ve 14 AB Ã¼yesi Ã¼lke, Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. TALÄ°MATI TRUMP VERDÄ° ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme talimatÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan geldi.Â ABD'nin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 60 diplomattan 48'inin Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nde gÃ¶revli personelinden, geri kalanÄ±nÄ±n New York merkezli BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de gÃ¶revli personelinden olduÄŸu belirtildi. ABD dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok Ã¼lke de Ä°ngiltere'ye destek iÃ§in Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edecek. AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk,Â 14 AB Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±Â aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Almanya 4, Ukrayna, 13, Ã‡ekya 3, Polonya 4, Litvanya 3, Hollanda 2, Ä°talya 2, Danimarka 2, Estonya 1, Finlandiya 1, Romanya 1, Ä°sveÃ§ 1 ve Letonya 1 diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Â

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