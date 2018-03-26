16:23, 26 Mart 2018 Pazartesi

Polonyaâ€™da bir kiÅŸi Rusyaâ€™ya casusluk iddiasÄ±yla tutuklandÄ±





Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Polonyaâ€™da Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi Rusya iÃ§in casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. Polonya Haber AjansÄ±nÄ±n (PAP) haberine gÃ¶re, Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±. Marek Wâ€™nin Polonya enerji aÄŸÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlendirilmesiyle ilgili stratejik projeler ve AB kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼phelinin, Rusyaâ€™dan Avrupaâ€™ya doÄŸalgaz taÅŸÄ±masÄ± planlanan Kuzey AkÄ±m-2 doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinin inÅŸasÄ± ile ilgili Polonyaâ€™nÄ±n atmasÄ± planlanan adÄ±mlarÄ± Rusya istihbarat servisine ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

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