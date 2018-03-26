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16:36, 26 Mart 2018 Pazartesi

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TÃ¼rk Telekom 2 bin 500 personel alacak
TÃ¼rk Telekom 2 bin 500 personel alacak

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan,Â TÃ¼rk Telekom- Ä°ÅžKUR Ä°stihdam Ä°ÅŸ BirliÄŸi Ä°mza TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk Telekom'un yaklaÅŸÄ±k 35 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± telekom ÅŸirketleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkiye'nin teknolojiyi takip eden Ã¼lke konumundan, teknolojinin geliÅŸtirilmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Ã¼lke konumuna yÃ¼kseldiÄŸine iÅŸaret eden Arslan, "4,5Gâ€™yi Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± uyguluyorsak ve 2020 hedeflerinde 'dÃ¼nyayla 5Gâ€™nin standartlarÄ±nÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z' diyorsak bunda diÄŸer operatÃ¶rlerimizle birlikte bu sektÃ¶re Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden TÃ¼rk Telekomâ€™un bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± var." diye konuÅŸtu.

Arslan, TÃ¼rk Telekom'un 81 ilde, 780 bin kilometrekarede hizmet ettiÄŸine ve fiber altyapÄ± uzunluÄŸunu da 324 bin kilometreye Ã§Ä±kararak Ã§ok daha kaliteli bir altyapÄ± oluÅŸturduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz de hÃ¼kÃ¼met olarak boÅŸ durmuyoruz. Ar-Geâ€™nin desteklenmesi iÃ§in Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±k. Ã–zel sektÃ¶r yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n bu alanda 15 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 100 milyar lirayÄ± bulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Makineler arasÄ± iletiÅŸimde telsiz ruhsatname ve kullanma Ã¼cretlerinden muafiyet getirdik. Burada Ã¼cret olunca TÃ¼rkiye'den sim kartlar kullanÄ±lmÄ±yordu. DÄ±ÅŸarÄ±daki hatlar kullanÄ±lÄ±yordu. Bu para dÄ±ÅŸarÄ±ya gittiÄŸi iÃ§in sektÃ¶r geliÅŸmiyordu. Bu muafiyeti getirerek hem paranÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± gitmesine engel olduk hem de sektÃ¶rÃ¼n bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±k."

"e-DEVLET KAPISI'NDA KULLANICI SAYISI 36,8 MÄ°LYONU AÅžTI"

Arslan, 5G'de milli ve yerli altyapÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti. 4,5G hizmetlerinin ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bin 472 yerleÅŸim yerinde altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Arslan, kurulumlarÄ±n gelecek yÄ±l tamamlanacaÄŸÄ± mÃ¼jdesini verdi.

Teknoloji ve insan kaynaklarÄ±na yapÄ±lan bilinÃ§li yatÄ±rÄ±mlarla sektÃ¶rÃ¼n desteklenmesi gerektiÄŸini vurgulayan Arslan, "e-Devlet KapÄ±sÄ±'nda kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± 36,8 milyonu aÅŸtÄ±. 428 kurumun 3 bin 50 hizmetini e-Devlet KapÄ±sÄ± Ã¼zerinden verilebiliyoruz. e-Devletâ€™ten kaynaklÄ± yÄ±llÄ±k tasarrufumuzun miktarÄ± 1,9 milyar dolar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Siber gÃ¼venliÄŸin "milli gÃ¼venlik" anlamÄ±na geldiÄŸini ifade eden Arslan, "Siber GÃ¼venlik Yasa TasarÄ±sÄ± ile ilgili hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bitmek Ã¼zere. Bakanlar Kurulu'na sunup, sonrasÄ±nda Meclise sevk edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"ÃœLKEMÄ°ZÄ°N Ä°STÄ°HDAM POLÄ°TÄ°KASINI DESTEKLÄ°YORUZ"

TÃ¼rk Telekom Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Paul Doany ise TÃ¼rk Telekom olarak yaklaÅŸÄ±k 42 milyon aboneye hizmet vermenin gurur ve sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerine hizmet sunuyor, Ã¼lkemizin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in en yenilikÃ§i bilgi ve iletiÅŸim teknolojilerini vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla ve kurumlarla buluÅŸturuyoruz. Bu bilinÃ§ ve sorumlulukla, 2017â€™de mÃ¼ÅŸteri deneyimini mÃ¼kemmelliÄŸe taÅŸÄ±ma yolculuÄŸu olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z EMPATÄ° programÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. AmacÄ±mÄ±z, her bÃ¶lge, saha ve iÅŸ biriminin mÃ¼ÅŸterilerimize Ã§ok daha kaliteli hizmet sunabilmesini saÄŸlamak ve TÃ¼rk Telekomâ€™un Ã¼rÃ¼n ve servislerinden Ã¼lkemizde Ã§ok daha fazla insanÄ±mÄ±zÄ±n faydalanmasÄ±na imkan tanÄ±mak. Sahada mÃ¼ÅŸterimizle temas eden teknik personel Ã§ok Ã¶nemli. Bunun iÃ§in Ä°ÅžKUR ile imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokolle TÃ¼rk Telekom bÃ¼nyesine 2 bin 500 nitelikli tekniker alacaÄŸÄ±z. SektÃ¶rde en bÃ¼yÃ¼k istihdamÄ± saÄŸlayan ve sendikalaÅŸmayÄ± benimsemiÅŸ tek ÅŸirket olan TÃ¼rk Telekom olarak Ã¼lkemizin istihdam politikasÄ±nÄ± destekliyoruz."



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