17:01, 26 Mart 2018 Pazartesi

Puigdemont Almanya'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Berlinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemontâ€™unÂ Almanyaâ€™da gÃ¶z altÄ±naÂ alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin sÃ¼recinÂ Alman yasalarÄ±Â ve Avrupa tutuklama emri dÃ¼zenlemeleri kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.Â

Konunun, Schleswig-Holstein eyaletinin kurumlarÄ± ve ilgili mahkemelerinin elinde olduÄŸunu ifade eden Seibert, bu kararlarÄ± beklemek gerektiÄŸini kaydetti.

Seibert, Ä°spanyaâ€™nÄ±n demokratik bir hukuk devleti olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, â€œAlman hÃ¼kÃ¼metinin, Katalonya ihtilafÄ±nÄ±n Ä°spanya hukuku ve anayasasÄ± iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kanaati devam ediyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SÃ¶zcÃ¼ Seibert, Almanya'nÄ±n, Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼metinin anayasal dÃ¼zenin korunmasÄ± konusundaki tutumunu desteklediÄŸini bildirdi.

HAKÄ°M KARÅžISINA Ã‡IKARILACAK

Ä°spanya tarafÄ±ndan hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama emri Ã§Ä±kartÄ±lan ve dÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

NeumÃ¼nster'deki yerel mahkemenin, Puigdemont'un gÃ¶zaltÄ±nda tutulup tutulmayacaÄŸÄ± konusunda karar vereceÄŸi ifade edildi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Ä°spanya'nÄ±n iade talebini inceleyeceÄŸi, Schleswig-Holstein YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesinin de Puigdemont'un iade edilip edilmeyeceÄŸine karar vereceÄŸi kaydedildi.

Alman Haber AjansÄ±nÄ±n (DPA) haberine gÃ¶re mahkemenin Puigdemont hakkÄ±nda vereceÄŸi karar, Paskalya tatili sebebiyle gelecek haftaya kalabilir. Alman makamlarÄ± ve mahkemelerinin, konunun karara baÄŸlanmasÄ± iÃ§in 60 gÃ¼n zamanÄ± bulunuyor.

Puigdemont, dÃ¼n Danimarka ile Almanya'yÄ± birbirine baÄŸlayan A7 otoyolunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve NeumÃ¼nster Cezaevi'ne konulmuÅŸtu. Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, cuma gÃ¼nÃ¼ Puigdemont ve firari dÃ¶rt siyasetÃ§i hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Puigdemont ve dÃ¶rt eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.