Puigdemont Almanya'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Almanya HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Berlinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemontâ€™unÂ Almanyaâ€™da gÃ¶z altÄ±naÂ alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin sÃ¼recinÂ Alman yasalarÄ±Â ve Avrupa tutuklama emri dÃ¼zenlemeleri kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.Â
Konunun, Schleswig-Holstein eyaletinin kurumlarÄ± ve ilgili mahkemelerinin elinde olduÄŸunu ifade eden Seibert, bu kararlarÄ± beklemek gerektiÄŸini kaydetti.
Seibert, Ä°spanyaâ€™nÄ±n demokratik bir hukuk devleti olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, â€œAlman hÃ¼kÃ¼metinin, Katalonya ihtilafÄ±nÄ±n Ä°spanya hukuku ve anayasasÄ± iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kanaati devam ediyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
SÃ¶zcÃ¼ Seibert, Almanya'nÄ±n, Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼metinin anayasal dÃ¼zenin korunmasÄ± konusundaki tutumunu desteklediÄŸini bildirdi.
Ä°spanya tarafÄ±ndan hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama emri Ã§Ä±kartÄ±lan ve dÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.
NeumÃ¼nster'deki yerel mahkemenin, Puigdemont'un gÃ¶zaltÄ±nda tutulup tutulmayacaÄŸÄ± konusunda karar vereceÄŸi ifade edildi.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Ä°spanya'nÄ±n iade talebini inceleyeceÄŸi, Schleswig-Holstein YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesinin de Puigdemont'un iade edilip edilmeyeceÄŸine karar vereceÄŸi kaydedildi.
Alman Haber AjansÄ±nÄ±n (DPA) haberine gÃ¶re mahkemenin Puigdemont hakkÄ±nda vereceÄŸi karar, Paskalya tatili sebebiyle gelecek haftaya kalabilir. Alman makamlarÄ± ve mahkemelerinin, konunun karara baÄŸlanmasÄ± iÃ§in 60 gÃ¼n zamanÄ± bulunuyor.
Puigdemont, dÃ¼n Danimarka ile Almanya'yÄ± birbirine baÄŸlayan A7 otoyolunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve NeumÃ¼nster Cezaevi'ne konulmuÅŸtu. Ä°spanya YÃ¼ksek Mahkemesi, cuma gÃ¼nÃ¼ Puigdemont ve firari dÃ¶rt siyasetÃ§i hakkÄ±nda Avrupa Ã§apÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Puigdemont ve dÃ¶rt eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosluÄŸu bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve tedavisi yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Kanada, 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederken, gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yerel basÄ±nda, trende Kuzey Kore lideri Kim'in bulunabileceÄŸi spekÃ¼lasyonlarÄ±na yer verildi
Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ konvoy Hama'ya vardÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor
Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±
ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.