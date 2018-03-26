Rusya'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ±na 'GÃ¼Ã§lÃ¼ Protesto'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AyrÄ±ca Rusya, en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceklerini de belirtti.
Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndan Rusya'nÄ±n sorumlu tutulmasÄ± nedeniyle baÅŸta ABD olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da BatÄ±lÄ± Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almasÄ± sonucu Rus rublesi dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 0,1 deÄŸer kaybederek 57,2 seviyesine, avro karÅŸÄ±sÄ±nda da yÃ¼zde 0,38 dÃ¼ÅŸerek 71,1'e geriledi.
Moskova BorsasÄ± Endeksi (MICEX) kararÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zde 0,8 deÄŸer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yÃ¼zde 0,9 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 1.250 puana indi.
Analistler, petrol fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸe raÄŸmen Rusya nezdinde kÃ¼resel risk algÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi nedeniyle borsa ve rublede deÄŸer kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
ABD yÃ¶netimi, Rusya'nÄ±n ABD'de gÃ¶rev yapan 60 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus KonsolosluÄŸu'nu kapatma kararÄ± alÄ±rken, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk da 14 AB Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosluÄŸu bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve tedavisi yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Kanada, 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederken, gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yerel basÄ±nda, trende Kuzey Kore lideri Kim'in bulunabileceÄŸi spekÃ¼lasyonlarÄ±na yer verildi
Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ konvoy Hama'ya vardÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor
Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±
ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.