17:05, 26 Mart 2018 Pazartesi

Rusya'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararlarÄ±na 'GÃ¼Ã§lÃ¼ Protesto'





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AyrÄ±ca Rusya, en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceklerini de belirtti. RUBLE VE RUS BORSASI DÃœÅžÃœÅžTE Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndan Rusya'nÄ±n sorumlu tutulmasÄ± nedeniyle baÅŸta ABD olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da BatÄ±lÄ± Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almasÄ± sonucu Rus rublesi dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 0,1 deÄŸer kaybederek 57,2 seviyesine, avro karÅŸÄ±sÄ±nda da yÃ¼zde 0,38 dÃ¼ÅŸerek 71,1'e geriledi. Moskova BorsasÄ± Endeksi (MICEX) kararÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zde 0,8 deÄŸer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yÃ¼zde 0,9 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 1.250 puana indi. Analistler, petrol fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸe raÄŸmen Rusya nezdinde kÃ¼resel risk algÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi nedeniyle borsa ve rublede deÄŸer kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ABD yÃ¶netimi, Rusya'nÄ±n ABD'de gÃ¶rev yapan 60 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus KonsolosluÄŸu'nu kapatma kararÄ± alÄ±rken, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk da 14 AB Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Â

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