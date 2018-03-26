17:35, 26 Mart 2018 Pazartesi

Kuzey Kore'ye ait Ã¶zel bir tren Pekin'e geldi





Yerel basÄ±nda, trende Kuzey Kore lideri Kim'in bulunabileceÄŸi spekÃ¼lasyonlarÄ±na yer verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Kore'ye ait yÃ¼ksek koruma saÄŸlanan bir trenin Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'e geldiÄŸi bildirildi. Japon NTV televizyonu ve yayÄ±n kuruluÅŸu NHK, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k biÃ§imde korunan Ã¶zel bir trenin, Pekin'e geldiÄŸini ve trende Ã¼st dÃ¼zey bir heyet bulunduÄŸundan, kentte gÃ¼venliÄŸin arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BazÄ± yerel basÄ±n organlarÄ±nda da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceÄŸi spekÃ¼lasyonlarÄ±na yer verildi. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise konudan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile ikili zirveye katÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

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