17:43, 26 Mart 2018 Pazartesi

FETÃ–'nÃ¼n asker ve polis yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 11 gÃ¶zaltÄ±





FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunceli'de FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonlarda 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polis yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Tunceli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen 6 rÃ¼tbeli asker iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren 6 zanlÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanarak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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