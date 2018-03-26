FETÃ–'nÃ¼n asker ve polis yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 11 gÃ¶zaltÄ±

Tunceli'de FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonlarda 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Tunceli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polis yakalandÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Tunceli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen 6 rÃ¼tbeli asker iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren 6 zanlÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanarak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.
FETÃ–/PDY'nin jandarma ve polis yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 2 ayrÄ± operasyonda daha Ã¶nceden Tunceli'de gÃ¶rev yaparken aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 6 rÃ¼tbeli asker ile 5 polisin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rk Telekom, Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla 2 bin 500 yeni personeli ailesine katacak." dedi.
"Ã‡inâ€™de 2018 TÃ¼rkiye Turizm YÄ±lÄ±" Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde, GÃ¶beklitepe ile ilgili seminer dÃ¼zenlendi
MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ve Bodrum ilÃ§elerinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam olumsuz etkileniyor
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca hakkÄ±nda 4 suÃ§tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 2 ayrÄ± fezleke hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Temennimiz o dur ki, Irak Merkezi YÃ¶netimi gerÃ§ekten Sincar'da bu operasyonu hakkÄ±yla versin. Sincar'a da bizim Ã¶yle Ã§ok fazla tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok." dedi. ErdoÄŸan, Sincar konusunda Irak'tan bugÃ¼n bir yetkilinin TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla yÃ¼ksekokul ve fakÃ¼lte mezunlarÄ±nÄ±n iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 12,7'yi bulurken, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin en yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3 alanÄ±n sosyal hizmetler, sanat ve biliÅŸim teknolojileri olduÄŸu bildirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 19-26 Mart arasÄ±nda Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 24 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Bakanlar Kurulu'nun, saat 11.30 itibari ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Kayseri'de ambulansla otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu aynÄ± aileden 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
AK Parti Trabzon kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÄ±sa sÃ¼rede Tel RÄ±fat'Ä± da kontrol altÄ±na alÄ±p harekatÄ± hedefine ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.
Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda Suriye uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±, olayla ilgili sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AvaztÃ¼rk Genel YayÄ±n yÃ¶netmeni Zihni Ã‡akÄ±r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen tank yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlardan oluÅŸan konvoy, AdÄ±yaman'a ulaÅŸtÄ±.