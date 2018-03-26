17:46, 26 Mart 2018 Pazartesi

Kanada 7 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, Rusyaâ€™nÄ±n Ottawaâ€™daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile Montreal BaÅŸkonsolosluÄŸunda gÃ¶revli 4 diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiklerini ve gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakan Freeland yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeleri kararÄ±nÄ±, Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Salisbury'deki saldÄ±rÄ±yÄ±, "yÃ¼zlerce insanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokan aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k, iÄŸrenÃ§ ve pervasÄ±z bir eylem" olarak nitelendiren Freeland, "Kanada bugÃ¼n 7 Rus personele karÅŸÄ± harekete geÃ§ti. Rusya'nÄ±n Kanada'daki Rusya Federasyonu BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ve Montreal'deki Rusya Federasyonu BaÅŸkonsolosluÄŸunda gÃ¶revli diplomatik personelinin 4 Ã¼yesini sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyoruz. Bu dÃ¶rt kiÅŸi, istihbarat memurlarÄ± olarak Kanadaâ€™nÄ±n gÃ¼venliÄŸini zayÄ±flatmak ya da demokrasimize mÃ¼dahale etmek iÃ§in diplomatik statÃ¼sÃ¼nÃ¼ kullanan kiÅŸilerdir. Benzer nedenlerden Ã¶tÃ¼rÃ¼, Rusya hÃ¼kÃ¼metinin Kanada'daki 3 ek diplomatik personel baÅŸvurusu da reddedildi." ifadesini kullandÄ±.

Freeland, Ã¶nlemleri BirleÅŸik KrallÄ±k ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu Ã¶nlemler, KanadalÄ±larÄ±n uzun ve verimli baÄŸlarÄ± olan Rus halkÄ±na yÃ¶nelik deÄŸildir. Kanada, karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz bu konularda Rusya ile diyaloÄŸa hazÄ±rdÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n, uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan kurulan kurallara aÃ§Ä±k bir tehdit oluÅŸturduÄŸuna dikkati Ã§eken Freeland, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Rusyaâ€™nÄ±n bu son eylemi, Esad rejimiyle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ±, KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ±, Ukrayna'da Rusya liderliÄŸindeki Ã§atÄ±ÅŸmalar, GÃ¼rcistan, Moldova ve diÄŸer komÅŸu Ã¼lkelerdeki sivil Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n desteklenmesi dahil, Rusya'nÄ±n kabul edilemez davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n daha geniÅŸ bir parÃ§asÄ±dÄ±r. Kanada, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n bugÃ¼ne kadar aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemleri gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde destekliyor ve mÃ¼ttefikleriyle birlikte kararlÄ± bir ÅŸekilde hareket etmeye devam ediyor."

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