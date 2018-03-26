YÃ–KDÄ°L sÄ±nav sorularÄ±na eriÅŸim KDK'ye taÅŸÄ±ndÄ±

Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu (KDK) tarafÄ±ndan, sorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±nÂ eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±.
KDK'den yapÄ±lanÂ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kuruma yapÄ±lan baÅŸvuruda,Â YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unun (80 sorudan sadece 8'inin) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Sadece 8 sorunun gÃ¶rÃ¼lebilmesi nedeniyle diÄŸer sorulara itiraz etme imkanÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek,Â Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–SYM) sÄ±nav uygulamalarÄ±nda olduÄŸu gibi tÃ¼m sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmasÄ± istendi.
VatandaÅŸÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine inceleme yapan KDK tarafÄ±ndan,Â YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Anadolu Ãœniversitesi yetkilileriyle iletiÅŸime geÃ§ildi.
SÃ¶z konusu sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmamasÄ±nÄ±n hukuka ve hakkaniyete aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturduÄŸu tespitleri yapÄ±larak, sÄ±navÄ±n uygulanmasÄ±ndan sorumlu Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerine durum iletildi.
Ã‡Ã¶zÃ¼m giriÅŸimleri kapsamÄ±nda Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ de baÅŸvurucunun talebini haklÄ± bulmasÄ± Ã¼zerine, 17 Mart 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ–KDÄ°L sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n tamamÄ± 19 Mart 2018 tarihi itibarÄ±yla sÄ±nava giren adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±.
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EndonezyalÄ±lar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirmek iÃ§in arÄ± zehriyle yapÄ±lan akupunktur tedavisine baÅŸvuruyor, tedavinin, felÃ§, hepatit, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kolesterol gibi bir Ã§ok hastalÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
2018-MSÃœ'nÃ¼n giriÅŸ belgelerinin internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 6 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek sÄ±nava baÅŸvurular 15 Mart'a kadar sÃ¼recek
TÃ¼rkiye'de aile yapÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± 2016 sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, eÅŸler arasÄ±nda en fazla sorun yaÅŸanan konunun yÃ¼zde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÅŸinin gelirinin yeterli olmamasÄ± konusunda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,3, erkekler yÃ¼zde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,1, erkekler ise yÃ¼zde 4,6 oranÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, yÄ±lda iki defa yapÄ±lan ALES ilaveten yÄ±lda iki defa da e-ALES yapÄ±lma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Dr. David Perlmutter, Beyin ve BaÄŸÄ±rsakâ€™ta mikrobiyomunuzun (vÃ¼cudunuzdaki bakteri topluluÄŸunun) beyninizin saÄŸlÄ±k durumunu ciddi anlamda etkilediÄŸini ortaya koyuyor.
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Sudan OkullarÄ±nÄ±n ilk mezunlarÄ±nÄ± verdiÄŸi bildirildi