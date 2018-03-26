YÃ–KDÄ°L sÄ±nav sorularÄ±na eriÅŸim KDK'ye taÅŸÄ±ndÄ±

Aile iÃ§inde en fazla sorun yaÅŸanan konu belli oldu

TÃ¼rkiye'de aile yapÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± 2016 sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, eÅŸler arasÄ±nda en fazla sorun yaÅŸanan konunun yÃ¼zde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÅŸinin gelirinin yeterli olmamasÄ± konusunda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,3, erkekler yÃ¼zde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,1, erkekler ise yÃ¼zde 4,6 oranÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±.