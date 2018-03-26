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20:05, 26 Mart 2018 Pazartesi
EÄŸitim
17:48, 26 Mart 2018 Pazartesi

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YÃ–KDÄ°L sÄ±nav sorularÄ±na eriÅŸim KDK'ye taÅŸÄ±ndÄ±
YÃ–KDÄ°L sÄ±nav sorularÄ±na eriÅŸim KDK'ye taÅŸÄ±ndÄ±
Foto: ArÅŸiv

SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu (KDK) tarafÄ±ndan, sorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±nÂ eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±.

KDK'den yapÄ±lanÂ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kuruma yapÄ±lan baÅŸvuruda,Â YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'unun (80 sorudan sadece 8'inin) adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sadece 8 sorunun gÃ¶rÃ¼lebilmesi nedeniyle diÄŸer sorulara itiraz etme imkanÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek,Â Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Ã–SYM) sÄ±nav uygulamalarÄ±nda olduÄŸu gibi tÃ¼m sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmasÄ± istendi.

VatandaÅŸÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine inceleme yapan KDK tarafÄ±ndan,Â YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Anadolu Ãœniversitesi yetkilileriyle iletiÅŸime geÃ§ildi.

SÃ¶z konusu sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lmamasÄ±nÄ±n hukuka ve hakkaniyete aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturduÄŸu tespitleri yapÄ±larak, sÄ±navÄ±n uygulanmasÄ±ndan sorumlu Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerine durum iletildi.

Ã‡Ã¶zÃ¼m giriÅŸimleri kapsamÄ±nda Anadolu Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ de baÅŸvurucunun talebini haklÄ± bulmasÄ± Ã¼zerine, 17 Mart 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ–KDÄ°L sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n tamamÄ± 19 Mart 2018 tarihi itibarÄ±yla sÄ±nava giren adaylarÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±.



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