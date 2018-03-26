Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± yine grev yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi duyuruldu.

Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n temsil edildiÄŸi 10 ayrÄ± sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce 30 Mart iÃ§in kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan greve 3 ve 7 Nisan'Ä±n da eklendiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, sendikalara Ã¼ye pilotlar, kabin gÃ¶revlileri ve yer hizmetleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve yÃ¼zde 6 maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talep ettiÄŸi belirtildi.

Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± 22 Åžubat ve 23 Mart'ta da grev yapmÄ±ÅŸ,Â uÃ§uÅŸlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25'i iptal edilmiÅŸti.Â Åžirkete 26 milyon avroluk kayba neden olan grevlere devam etme kararÄ± alan Ã§alÄ±ÅŸanlar, 30 Mart'tan sonra okullarÄ±n 2 haftalÄ±k tatile gireceÄŸi 3 ve 7 Nisan'da da grevi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p yÃ¶netime baskÄ± yapmayÄ± planlÄ±yor.Â

Fransa'da geÃ§en hafta baÅŸlayan grevler dalgasÄ±nda memurlar, kamu ve yerel yÃ¶netim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile kara, hava ve demiryolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±Â hÃ¼kÃ¼metin kemer sÄ±kma ve reform kararlarÄ±na tepki olarak grev kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en hafta dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ã¼lke Ã§apÄ±nda 500 bine yakÄ±n kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Protestolara emekliler de destek vermiÅŸti.

Son olarak Ã¼lkede Ã§Ã¶p toplama ve iÅŸleme Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da bugÃ¼n yayÄ±mladÄ±klarÄ± bildiriyle grev kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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