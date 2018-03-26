18:00, 26 Mart 2018 Pazartesi

Somali'de askerleri taÅŸÄ±yan araca bombalÄ± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±daÂ iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ulusal basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, MogadiÅŸu'nun DaynileÂ bÃ¶lgesinde yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bomba Somali askerlerini taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirildi. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, saldÄ±rÄ±da biri asker iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralanan Ã¼Ã§ kiÅŸinin de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. HÃ¼kÃ¼metten saldÄ±rÄ±yla ilgili henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

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