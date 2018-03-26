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20:05, 26 Mart 2018 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
18:52, 26 Mart 2018 Pazartesi

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ErdoÄŸan'dan Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kemerovo ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KemerovoÂ ÅŸehrindeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§inÂ Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'eÂ baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.

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Ä°lgili Konular kemerovo avm yangÄ±nÄ± putin ErdoÄŸan
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