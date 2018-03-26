18:58, 26 Mart 2018 Pazartesi

BrÃ¼ksel, Rusya ve Esed rejimini protesto etti





BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu ve AB Konseyinin binalarÄ± yakÄ±nÄ±ndakiÂ Schuman MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 50 protestocu katÄ±ldÄ±. "SuikastÃ§Ä±-katiller"Â yazÄ±lÄ± dÃ¶vizlerin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride, BeÅŸÅŸar Esed, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Ä°ranâ€™Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar atÄ±ldÄ±. AB Ã¼lkeleri ve uluslarasÄ± toplumdan Suriye'de, Rusya ve Esed'in saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± isteyen gÃ¶stericilerden bazÄ±larÄ± da katliamlara dikkati Ã§ekmek iÃ§in kan kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ± renkle boyalÄ± ceset torbalarÄ± giydi. BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶steri olaysÄ±z sona erdi.

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