Selanik'teki asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi Selanik'teki asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m ve tedavisi gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli ile Ä°stanbul Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinden oluÅŸan 6 kiÅŸilik ekip, Selanik'e giderek "Ata yadigarÄ±" nar aÄŸacÄ±na gerekli bakÄ±mÄ± yaptÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosu Yalman Okan, konsolosluk bahÃ§esindeki tarihi nar aÄŸacÄ±nÄ±n Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi tarafÄ±ndan dikildiÄŸini hatÄ±rlatarak, aÄŸacÄ±n bakÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stanbul Ãœniversitesi ile birlikte asÄ±rlÄ±k aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m ve tedavisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Okan, "AmacÄ±mÄ±z Ata'mÄ±zdan bize miras olarak kalan bu aÄŸacÄ± mÃ¼mkÃ¼n mertebe yaÅŸatÄ±p insanlarÄ±n ziyaret etmesini saÄŸlamaktÄ±r." dedi.
Selanik'e giden heyette yer alan Avrupa YakasÄ± Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Ã‡ebi ise AtatÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶lgesinde oyunlar oynadÄ±ÄŸÄ± asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n manevi deÄŸerinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu kaydetti.
2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana her yÄ±l dÃ¼zenli olarak mart ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Selanik'e gelerek aÄŸacÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡ebi, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Ã–nceki geliÅŸimizde aÄŸaÃ§ta Ã§Ã¼rÃ¼melerin oluÅŸtuÄŸunu tespit etmiÅŸtik. YaÅŸlÄ±lÄ±k nedeniyle meydana gelen Ã§Ã¼rÃ¼kleri tedavi ettik. AÄŸacÄ± ilaÃ§ladÄ±k ve macunladÄ±k. Daha sonra da budama ve gÃ¼breleme ile her yÄ±l aynÄ± bakÄ±mlarÄ± tekrarlayarak aÄŸacÄ±n Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± hale getirilmesini saÄŸlÄ±yoruz."
Ä°stanbul Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¼len Ã–zalp AlagÃ¶z ise Selanik'teki aÄŸacÄ±n, TÃ¼rk insanÄ± iÃ§in manevi deÄŸerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu dile getirdi.
"AÄŸacÄ± ne kadar daha uzun yaÅŸatabiliriz." derdinde olduklarÄ±nÄ± aktaran Prof. Dr. AlagÃ¶z, "Ä°lk bakÄ±m ve tedavisini yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n durumunun Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Hatta Ã¶lmek Ã¼zereydi. Ama yapÄ±lan iÅŸlemler, aÄŸaÃ§taki hastalÄ±klarÄ± durdurmuÅŸ hatta daha iyi duruma getirmiÅŸtir. Bu aÄŸaÃ§ da her canlÄ± gibi Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlayacaktÄ±r. YaptÄ±klarÄ±mÄ±zla ondan yeni jenerasyonlarÄ±n devam etmesine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu mirasÄ± ve deÄŸeri geleceÄŸe aktaralÄ±m amacÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BakÄ±m ve Budama Åžefi LÃ¼tfi Ã‡eribaÅŸ ise her yÄ±l dÃ¼zenli olarak asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ± rehabilitasyondan geÃ§irdiklerini belirtti.
Bu yÄ±l da kurumuÅŸ dallarÄ± budadÄ±klarÄ±nÄ±, meyve vermeyen yeni filizleri Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¶lmÃ¼ÅŸ dallarÄ± ayÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡eribaÅŸ'Ä± ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AÄŸaÃ§ta bÃ¶cek ve mantar oluÅŸmamasÄ± iÃ§in ilaÃ§lamayÄ± yaptÄ±k. Ä°laÃ§lamadan sonra hem kavuk yÃ¼zeyine hem de gÃ¶vde Ã¼zerine yaralanmÄ±ÅŸ kÄ±sÄ±mlara Ã§am katranÄ± tatbik ettik. Daha sonra kÃ¶k topraÄŸÄ±nÄ± Ã§apaladÄ±k. Åžu anda aÄŸacÄ±n durumu gayet iyi. Dallardaki kuruma miktarÄ± oldukÃ§a azalmÄ±ÅŸ. Mevcut dallarÄ±n yapraklarÄ±nÄ±n gÃ¶zleri daha bir canlÄ±. AÄŸacÄ±mÄ±z bulunduÄŸu yerin konumu ve heybetiyle de 'Ben de buradayÄ±m.' diyebilecek vaziyete gelmiÅŸ durumda."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosluÄŸu bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve tedavisi yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Kanada, 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederken, gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yerel basÄ±nda, trende Kuzey Kore lideri Kim'in bulunabileceÄŸi spekÃ¼lasyonlarÄ±na yer verildi
Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ konvoy Hama'ya vardÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor
Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±
ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.