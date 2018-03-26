19:01, 26 Mart 2018 Pazartesi

Selanik'teki asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi Selanik'teki asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m ve tedavisi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ personeli ile Ä°stanbul Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinden oluÅŸan 6 kiÅŸilik ekip, Selanik'e giderek "Ata yadigarÄ±" nar aÄŸacÄ±na gerekli bakÄ±mÄ± yaptÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosu Yalman Okan, konsolosluk bahÃ§esindeki tarihi nar aÄŸacÄ±nÄ±n Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi tarafÄ±ndan dikildiÄŸini hatÄ±rlatarak, aÄŸacÄ±n bakÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stanbul Ãœniversitesi ile birlikte asÄ±rlÄ±k aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m ve tedavisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Okan, "AmacÄ±mÄ±z Ata'mÄ±zdan bize miras olarak kalan bu aÄŸacÄ± mÃ¼mkÃ¼n mertebe yaÅŸatÄ±p insanlarÄ±n ziyaret etmesini saÄŸlamaktÄ±r." dedi.

Selanik'e giden heyette yer alan Avrupa YakasÄ± Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Ã‡ebi ise AtatÃ¼rk'Ã¼n gÃ¶lgesinde oyunlar oynadÄ±ÄŸÄ± asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n manevi deÄŸerinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu kaydetti.

2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana her yÄ±l dÃ¼zenli olarak mart ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Selanik'e gelerek aÄŸacÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡ebi, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Ã–nceki geliÅŸimizde aÄŸaÃ§ta Ã§Ã¼rÃ¼melerin oluÅŸtuÄŸunu tespit etmiÅŸtik. YaÅŸlÄ±lÄ±k nedeniyle meydana gelen Ã§Ã¼rÃ¼kleri tedavi ettik. AÄŸacÄ± ilaÃ§ladÄ±k ve macunladÄ±k. Daha sonra da budama ve gÃ¼breleme ile her yÄ±l aynÄ± bakÄ±mlarÄ± tekrarlayarak aÄŸacÄ±n Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± hale getirilmesini saÄŸlÄ±yoruz."

Ä°stanbul Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¼len Ã–zalp AlagÃ¶z ise Selanik'teki aÄŸacÄ±n, TÃ¼rk insanÄ± iÃ§in manevi deÄŸerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu dile getirdi.

"AÄŸacÄ± ne kadar daha uzun yaÅŸatabiliriz." derdinde olduklarÄ±nÄ± aktaran Prof. Dr. AlagÃ¶z, "Ä°lk bakÄ±m ve tedavisini yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n durumunun Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Hatta Ã¶lmek Ã¼zereydi. Ama yapÄ±lan iÅŸlemler, aÄŸaÃ§taki hastalÄ±klarÄ± durdurmuÅŸ hatta daha iyi duruma getirmiÅŸtir. Bu aÄŸaÃ§ da her canlÄ± gibi Ã¶mrÃ¼nÃ¼ tamamlayacaktÄ±r. YaptÄ±klarÄ±mÄ±zla ondan yeni jenerasyonlarÄ±n devam etmesine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu mirasÄ± ve deÄŸeri geleceÄŸe aktaralÄ±m amacÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BakÄ±m ve Budama Åžefi LÃ¼tfi Ã‡eribaÅŸ ise her yÄ±l dÃ¼zenli olarak asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ± rehabilitasyondan geÃ§irdiklerini belirtti.

Bu yÄ±l da kurumuÅŸ dallarÄ± budadÄ±klarÄ±nÄ±, meyve vermeyen yeni filizleri Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¶lmÃ¼ÅŸ dallarÄ± ayÄ±kladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡eribaÅŸ'Ä± ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÄŸaÃ§ta bÃ¶cek ve mantar oluÅŸmamasÄ± iÃ§in ilaÃ§lamayÄ± yaptÄ±k. Ä°laÃ§lamadan sonra hem kavuk yÃ¼zeyine hem de gÃ¶vde Ã¼zerine yaralanmÄ±ÅŸ kÄ±sÄ±mlara Ã§am katranÄ± tatbik ettik. Daha sonra kÃ¶k topraÄŸÄ±nÄ± Ã§apaladÄ±k. Åžu anda aÄŸacÄ±n durumu gayet iyi. Dallardaki kuruma miktarÄ± oldukÃ§a azalmÄ±ÅŸ. Mevcut dallarÄ±n yapraklarÄ±nÄ±n gÃ¶zleri daha bir canlÄ±. AÄŸacÄ±mÄ±z bulunduÄŸu yerin konumu ve heybetiyle de 'Ben de buradayÄ±m.' diyebilecek vaziyete gelmiÅŸ durumda."