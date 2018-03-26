19:17, 26 Mart 2018 Pazartesi

Nijer'de Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±: 5 Ã¶lÃ¼





Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijer'deÂ Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Boko Haram Ã¼yeleriÂ NijeryaÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alanÂ Diffa bÃ¶lgesindeki Tummur pazarÄ±naÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. SaldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, pazardaki kalabalÄ±ÄŸa rastgele ateÅŸ eden saldÄ±rganlarÄ±n araÃ§larla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°smini aÃ§Ä±klamak istemeyen bir yerel yÃ¶netim yetkilisi, saldÄ±rÄ±nÄ±n Boko Haram tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AynÄ± bÃ¶lgede ocak ayÄ±nda Boko Haramâ€™Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 17 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren Boko Haram'Ä±n Ã¼lkede 2009'dan beri dÃ¼zenlediÄŸi kitlesel ÅŸiddet eylemleri 20 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Ã–rgÃ¼t, 2015'ten bu yana Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'de de eylemler dÃ¼zenliyor.

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