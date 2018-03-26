ABD'li regÃ¼latÃ¶r Facebook soruÅŸturmasÄ±nÄ± teyit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyonÂ FacebookÂ kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkedeÂ KasÄ±m 2016'daÂ yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
FTC'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Facebook'taki kiÅŸisel bilgilerin izinsiz ve usulsÃ¼z kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik haberler nedeniyle soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
FTC'nin tÃ¼keticilerin gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§in tÃ¼m araÃ§larÄ±nÄ± kullanmaya tamamen kararlÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "FTC, bu nedenle Facebook'un gÃ¼venlik uygulamalarÄ± hakkÄ±nda bÃ¼yÃ¼k endiÅŸelere neden olan son haberleri Ã§ok ciddiye alÄ±yor. BugÃ¼n, FTC sÃ¶z konusu uygulamalar hakkÄ±nda kamuoyuna aÃ§Ä±k olmayan bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit ediyor." ifadelerine yer verildi.
FTC'nin, Facebook ile 2011'de vardÄ±ÄŸÄ± uzlaÅŸmadaki kurallarÄ±n ihlal edildiÄŸi sonucuna varmasÄ± durumunda ÅŸirkete gÃ¼nlÃ¼k 40 bin dolar ceza verme hakkÄ± bulunuyor.
ABD'de KasÄ±m 2016 yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine yÃ¶nelik siyasi kampanyalarÄ±n 2015 baharÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Facebook'a verilecek ceza tutarÄ±nÄ±n 40 milyar dolarÄ± aÅŸabileceÄŸi belirtiliyor.
GeÃ§en hafta, Avrupa Parlamentosu ve Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) da sosyal medya platformu Facebook'taki kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.
FTC'nin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Facebook hisseleri bugÃ¼n yÃ¼zde 6'nÄ±n Ã¼zerinde deÄŸer kaybetti.
Cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 159,39 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugÃ¼n TSÄ° 18.20'de 149,12 dolara kadar gerileyerek yÃ¼zde 6,4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi.
BÃ¶ylece, veri skandalÄ± nedeniyle Facebook hisseleri son bir haftada yÃ¼zde 19,4 deÄŸer kaybetmiÅŸ oldu. Bu dÃ¶nemde, ÅŸirketin piyasa deÄŸerindeki kayÄ±p ise yaklaÅŸÄ±k 103 milyar dolar kayÄ±pla 432 milyar dolara kadar geriledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Nijer'de Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 5 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AtatÃ¼rk'Ã¼n babasÄ± Ali RÄ±za Efendi'nin diktiÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Selanik BaÅŸkonsolosluÄŸu bahÃ§esinde bulunan asÄ±rlÄ±k nar aÄŸacÄ±nÄ±n bakÄ±m, onarÄ±m ve tedavisi yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de, Suriye rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± protesto edildi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n, askerleri taÅŸÄ±yan askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1'i asker 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, 30 Mart'ta ilan edilen greve ilaveten 3 ve 7 Nisan'da da greve gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Kanada, 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ederken, gÃ¶rev iletileri yapÄ±lan 3 diplomatÄ±n da Ã¼lkeye alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yerel basÄ±nda, trende Kuzey Kore lideri Kim'in bulunabileceÄŸi spekÃ¼lasyonlarÄ±na yer verildi
Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ konvoy Hama'ya vardÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, NATO ve AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
DÃ¼n Almanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor
Polonya Ä°Ã§ GÃ¼venlik AjansÄ±nÄ±n (ABW) diÄŸer Avrupa BirliÄŸi (AB) istihbarat birimleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸi sonucu, Polonya Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Marek W. adlÄ± kiÅŸi, Rusyaâ€™ya casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutukladÄ±
ABD, 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±. Rusya'nÄ±n Seattle KonsolosluÄŸu da kapatÄ±lacak. AB Ã¼yesi 14 Ã¼lke de 30 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Rusya ise en az 60 ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini duyurdu.