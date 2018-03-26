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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:04, 26 Mart 2018 Pazartesi
Amerika
19:36, 26 Mart 2018 Pazartesi

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ABD'li regÃ¼latÃ¶r Facebook soruÅŸturmasÄ±nÄ± teyit etti
ABD'li regÃ¼latÃ¶r Facebook soruÅŸturmasÄ±nÄ± teyit etti

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyonÂ FacebookÂ kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkedeÂ KasÄ±m 2016'daÂ yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.

FTC'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Facebook'taki kiÅŸisel bilgilerin izinsiz ve usulsÃ¼z kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik haberler nedeniyle soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

FTC'nin tÃ¼keticilerin gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§in tÃ¼m araÃ§larÄ±nÄ± kullanmaya tamamen kararlÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "FTC, bu nedenle Facebook'un gÃ¼venlik uygulamalarÄ± hakkÄ±nda bÃ¼yÃ¼k endiÅŸelere neden olan son haberleri Ã§ok ciddiye alÄ±yor. BugÃ¼n, FTC sÃ¶z konusu uygulamalar hakkÄ±nda kamuoyuna aÃ§Ä±k olmayan bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ teyit ediyor." ifadelerine yer verildi.

FTC'nin, Facebook ile 2011'de vardÄ±ÄŸÄ± uzlaÅŸmadaki kurallarÄ±n ihlal edildiÄŸi sonucuna varmasÄ± durumunda ÅŸirkete gÃ¼nlÃ¼k 40 bin dolar ceza verme hakkÄ± bulunuyor.

ABD'de KasÄ±m 2016 yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine yÃ¶nelik siyasi kampanyalarÄ±n 2015 baharÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Facebook'a verilecek ceza tutarÄ±nÄ±n 40 milyar dolarÄ± aÅŸabileceÄŸi belirtiliyor.

GeÃ§en hafta, Avrupa Parlamentosu ve Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) da sosyal medya platformu Facebook'taki kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

HÄ°SSELERÄ° YÃœZDE 6'NIN ÃœSTÃœNDE DÃœÅžTÃœ

FTC'nin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Facebook hisseleri bugÃ¼n yÃ¼zde 6'nÄ±n Ã¼zerinde deÄŸer kaybetti.

Cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 159,39 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugÃ¼n TSÄ° 18.20'de 149,12 dolara kadar gerileyerek yÃ¼zde 6,4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi.

BÃ¶ylece, veri skandalÄ± nedeniyle Facebook hisseleri son bir haftada yÃ¼zde 19,4 deÄŸer kaybetmiÅŸ oldu. Bu dÃ¶nemde, ÅŸirketin piyasa deÄŸerindeki kayÄ±p ise yaklaÅŸÄ±k 103 milyar dolar kayÄ±pla 432 milyar dolara kadar geriledi.



Ä°lgili Konular facebook federal ticaret komisyonu
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