19:49, 26 Mart 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye-AB Zirvesi baÅŸladÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk,Â AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude JunckerÂ veÂ Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko BorisovÂ ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi. Euxinograd SarayÄ±'nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸi, saat 19.10'da baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma yemeÄŸi Ã¶ncesinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tusk, Juncker ve Borisov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.

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