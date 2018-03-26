19:53, 26 Mart 2018 Pazartesi

Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri iÃ§in 'uluslararasÄ± kongre' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el-Maliki,Â Ä°srailÂ ile yapÄ±lacak barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde, Ã§ok taraflÄ± himayeden yana olduklarÄ±nÄ± yalnÄ±zcaÂ ABD'ninÂ ara buluculuÄŸunu kabul etmediklerini belirtti.

Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Maas ile Ramallah'taki BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Maliki, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini himaye etmesi amacÄ±yla Ã§ok taraflÄ± bir topluluk oluÅŸturacak "uluslararasÄ± kongre" dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Maliki, Alman Bakan ve Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas arasÄ±nda geÃ§en gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye dair ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz. Bu Ã§erÃ§evede, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas da iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me ve uluslararasÄ± kararlara baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±."

KonuÅŸmasÄ±nda, Almanya ve Avrupa BirliÄŸinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Maliki, "BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine yeniden dÃ¶nme imkanÄ± iÃ§in uygun ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda Almanya ve AB'nin rolÃ¼ne gÃ¼veniyoruz." dedi.

"ABD olmaksÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi zor"

Alman Bakan Maas da Ã¼lkesinin "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m planÄ±nÄ±" desteklediÄŸini vurguladÄ±.

"ABD olmaksÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi zor" diyen Maas, "Ã–nemli olan kapÄ±larÄ±n kapatÄ±lmamasÄ±dÄ±r. Her iki tarafta da yetkililerle diyalog iÃ§inde olmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." diye konuÅŸtu.

Maas ayrÄ±ca, Ã¼lkesinin dÃ¼nyadaki ortaklarÄ±na "Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuna (UNRWA) destek vermeleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret iÃ§in dÃ¼n Ä°srail'e giderek CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Maas Filistin'de Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la bir araya geldi.