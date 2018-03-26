Maliki: Amerikan'Ä±n himayesini kabul etmiyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el-Maliki,Â Ä°srailÂ ile yapÄ±lacak barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde, Ã§ok taraflÄ± himayeden yana olduklarÄ±nÄ± yalnÄ±zcaÂ ABD'ninÂ ara buluculuÄŸunu kabul etmediklerini belirtti.
Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Maas ile Ramallah'taki BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Maliki, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini himaye etmesi amacÄ±yla Ã§ok taraflÄ± bir topluluk oluÅŸturacak "uluslararasÄ± kongre" dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Maliki, Alman Bakan ve Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas arasÄ±nda geÃ§en gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye dair ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz. Bu Ã§erÃ§evede, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas da iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me ve uluslararasÄ± kararlara baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±."
KonuÅŸmasÄ±nda, Almanya ve Avrupa BirliÄŸinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Maliki, "BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine yeniden dÃ¶nme imkanÄ± iÃ§in uygun ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda Almanya ve AB'nin rolÃ¼ne gÃ¼veniyoruz." dedi.
Alman Bakan Maas da Ã¼lkesinin "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m planÄ±nÄ±" desteklediÄŸini vurguladÄ±.
"ABD olmaksÄ±zÄ±n barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi zor" diyen Maas, "Ã–nemli olan kapÄ±larÄ±n kapatÄ±lmamasÄ±dÄ±r. Her iki tarafta da yetkililerle diyalog iÃ§inde olmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var." diye konuÅŸtu.
Maas ayrÄ±ca, Ã¼lkesinin dÃ¼nyadaki ortaklarÄ±na "Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuna (UNRWA) destek vermeleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret iÃ§in dÃ¼n Ä°srail'e giderek CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Maas Filistin'de Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la bir araya geldi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "Haziran sonuna kadar kaydettiÄŸimiz geliÅŸmelere gÃ¶re tekrar bir araya geleceÄŸiz." dedi.
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin devamÄ±nÄ±n garantÃ¶rÃ¼yÃ¼m." dedi.
Almanyaâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Puigdemont'un tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, "Hep birlikte Rusya'ya uluslararasÄ± hukukla alay etmesine ve deÄŸerlerimizin altÄ±nÄ± oymasÄ±na hoÅŸgÃ¶rÃ¼ gÃ¶sterilmeyeceÄŸi mesajÄ± gÃ¶nderdik." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "TÃ¼rkiye, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± insanlÄ±k suÃ§u olarak kabul etmekte, Ä°ngiltere'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± da bu Ã§erÃ§evede gÃ¶rmekte ve kÄ±namaktadÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AB'de 31 Mart itibariyle yeni araÃ§larda acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan sistemin bulunmasÄ± zorunlu olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov'u kabul etti.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Filistin Ä°srail sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne dÃ¶nÃ¼k yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yalnÄ±zca Amerika'nÄ±n himayesini kabul etmiyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ve Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov ile Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin, Ã¼lkede KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine ÅŸirketi soruÅŸturmaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
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